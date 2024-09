Calcio in streaming: arriva un nuovo canale gratuito su Pluto TV

A qualche giorno dalla “dichiarazione di guerra” della Serie A a IPTV e Pezzotto, su Pluto TV è approdato un nuovo canale di calcio in streaming completamente gratuito. Una notizia che sta facendo molto felici tutti gli appassionati di sport. Stiamo parlando di FIFA+, la casa dell’intrattenimento calcistico:

Vai dietro le quinte con i riflettori puntati sulle star mondiali, i fan e gli influencer e rivivi i momenti iconici del calcio con le partite in versione integrale delle edizioni passate della Coppa del Mondo FIFA™ e della Coppa del Mondo femminile FIFA™.

Realizzata per dare vita alla migliore narrazione che il mondo del calcio attualmente possa offrire, FIFA+ mette a disposizione contenuti di alta qualità che raccontano su scala globale il calcio maschile e femminile. Documentari in versione integrale, docu-serie, talk show e cortometraggi, storie che spaziano dalle competizioni locali a quelle per squadre nazionali, fino agli eroi calcistici del passato e del presente provenienti da più di 40 Paesi.

In più la piattaforma dà voce a storie meno note, dedicate a squadre femminili brasiliane e indiane, ad accademie calcistiche U17 situate in ogni angolo del pianeta e alla squadra di calcio professionistica più ecologica di sempre.

Al momento FIFA+, il canale di calcio in streaming gratuito su Pluto TV, sulla piattaforma trasmette solo contenuti live streaming. Per quanto riguarda l’archivio on demand, accessibile solo dal sito ufficiale, potrebbe arrivare in futuro, ma crediamo non ci vorrà molto tempo. Con oltre 40 mila partite, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Calcio in streaming: come vedere FIFA+ il nuovo canale su Pluto TV

Per vedere FIFA+, il nuovo canale di calcio in streaming, è necessario accedere online ai Pluto TV o scaricare la sua app multi-dispositivo compatibile con i seguenti sistemi operativi:

Amazon Fire TV

Android

Android TV

iOS

LG WebOS

Philips Saphi

PlayStation 4 e 5

Samsung Tizen OS

tvOS

Xbox

FIFA+: le prossime programmazioni a calendario

Vediamo ora quali sono le prossime programmazioni a calendario di FIFA+, il nuovo canale di calcio in streaming disponibile su Pluto TV gratuitamente, con pubblicità.