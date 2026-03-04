Come vedere i primi episodi di Mare Fuori 6 in streaming dall'estero

Ormai ci siamo: è tutto pronto per il debutto di Mare Fuori 6. I primi episodi della nuova stagione dell’apprezzata serie TV sono disponibili da oggi mercoledì 4 marzo 2026, in esclusiva su Rai Play e, quindi, in modo completamente gratuito.

Per chi si trova all’estero c’è la possibilità di vedere Mare Fuori 6 in streaming grazie a una VPN, andando a selezionare un server italiano per poi connettersi a Rai Play. Il servizio giusto da utilizzare in questo momento è Surfshark.

Grazie alla promozione in corso, Surfshark è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 1,99 euro al mese, attivando il piano di 24 mesi con 3 mesi extra e con 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta è disponibile di seguito, tramite il sito ufficiale di Surfshark.

Mare Fuori 6: quando esce e dove vedere tutti gli episodi

Riepiloghiamo tutto quello che c’è da sapere sull’uscita dei nuovi episodi di Mare Fuori 6. La sesta stagione della popolare serie TV è disponibile dal 4 marzo con i primi 6 episodi che saranno visibili in esclusiva su Rai Play.

Gli altri episodi della sesta stagione arriveranno sulla piattaforma di streaming della Rai il prossimo 11 marzo. Successivamente, inoltre, è prevista la trasmissione in prima serata su Rai 2, con date ancora da definire.

Mare Fuori 6: la sinossi

Ecco la sinossi ufficiale della sesta stagione:

“Al centro delle vicende c’è ancora Rosa Ricci, l’ultima e invidiatissima erede del boss don Salvatore, che navigherà tra conflitti familiari, vendette incrociate del clan Di Salvo e la ricerca di un domani fatto di redenzione. L’arrivo tra le detenute di tre sorelle assetate di potere alimenterà dinamiche e storie segnate dal crimine, ma anche dalla possibilità di invertire la rotta. Tra i nuovi ingressi anche una ragazza di buona famiglia Stella una giovanissima ragazzina, talento della musica educata rigidamente: si macchia suo malgrado di un terribile crimine pur di sfuggire all’oppressivo ambiente. E ancora, una giovane detenuta straniera dal passato misterioso. Arriva anche un nuovo direttore dell’Ipm Stefano Stazi”.