Come vedere Zootropolis 2 e High Potential in streaming

È un marzo molto interessante quello in corso su Disney+: attiva l’abbonamento per non perdere nemmeno un contenuto in streaming. Tra le nuove uscite più interessanti, vale la pena segnalarne due in particolare ovvero Zootropolis 2 per chi ama i film d’animazione e la seconda stagione della serie High Potential.

Guarda tutte le nuove uscite in streaming su Disney+

Sono tre le formule di abbonamento proposte dalla piattaforma. La prima e più economica è Standard con pubblicità che costa 6,99 euro al mese con qualità video fino al 1080p Full HD e due riproduzioni simultanee. Poi c’è Standard a 10,99 euro al mese che elimina gli spot e aggiunge il supporto ai download oltre alla possibilità di sottoscrivere il piano annuale per risparmiare due mensilità. Infine, con Premium arrivano il formato 4K Ultra HD, la modalità HDR, il Dolby Atmos e quattro riproduzioni simultanee. Scopri di più nella pagina dedicata.

Zootropolis 2 è il sequel del film d’animazione lanciato nel 2016, diretto da Byron Howard e Jared Bush. Dopo aver ottenuto un grande successo all’arrivo nei cinema, è già disponibile ora lo puoi guardare in streaming sul televisore o sui tuoi smartphone e tablet. La prima stagione di High Potential sta invece per entrare nel vivo con l’uscita degli ultimi episodi, raccontando le avventure di Morgan Gillory, alle prese con una doppia vita da donna delle pulizie e detective.

Ricordiamo inoltre che su Disney+ ha preso il via la March Madness, la fase più calda del campionato NCAA. La piattaforma trasmette in diretta tutte le 134 partite in programma, uno spettacolo imperdibile per ogni appassionato della pallacanestro americana. 68 squadre in gioco, anche qualche italiano in campo (tra gli altri Dame Sarr per Duke ed Emmanuel Innocenti per Gonzaga), tra i favoriti ci sono Michigan e Arizona.