Una nuova piattaforma con film, serie e show in streaming, tutto gratis e senza alcun abbonamento da pagare. Troppo bello per essere vero? No, è Pluto TV, da oggi accessibile anche in tutta Italia. È già accessibile.

Cos'è Pluto TV? Da oggi in streaming gratis in Italia

A fornire il servizio è la statunitense ViacomCBS, facendo leva sulla formula FAST (Free Ad-Supported Television) ovvero supportando la trasmissione dei contenuti con la pubblicità. Fa da apripista al debutto nel nostro paese di Paramount+, previsto per il prossimo anno, senza gestito dallo stesso gruppo e che invece prevedrà una sottoscrizione a pagamento.

Già all'esordio la carne al fuoco non manca: presenti decine di canali tematici in diretta con pellicole di ogni genere, da quelli d'azione ai polizieschi. Ci sono anche lo sport, i documentari, i live per gli appassionati di musica, i cartoni animati e molto altro ancora. Dalle candid camera ai tornei di poker, fino al Banco dei Pungi, ce n'è davvero per tutti i gusti.

Non serve nemmeno la registrazione e lo streaming può essere avviato dal browser direttamente sul sito ufficiale oppure attraverso le applicazioni dedicate per dispositivi Android, iOS, su televisori, apparecchi Fire TV, Chromecast e Android TV.

Il modello di business è ben descritto non appena si installa l'app, al primo avvio, questo il messaggio che compare, invitando l'utente a prendere visione dei termini di servizio ed eventualmente a concedere o negare il consenso per la raccolta di alcuni dati specifici.