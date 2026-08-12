 Booking down: problemi con l'app dei viaggi il 12 agosto (risolto)
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Booking down: problemi con l'app dei viaggi il 12 agosto (risolto)

Ci sono problemi con l'applicazione mobile di Booking, non carica correttamente: tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla situazione.
Booking down: problemi con l'app dei viaggi il 12 agosto (risolto)
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Ci sono problemi con l'applicazione mobile di Booking, non carica correttamente: tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla situazione.
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Ci sono problemi con l’app di Booking.com. Non carica correttamente. Abbiamo fatto un rapido test e l’immagine allegata di seguito mostra il risultato. Viene visualizzata correttamente l’intestazione, ma i contenuti no, rimangono fermi in una sorta di eterno stato di caricamento. Aggiorneremo questo articolo con tutte le novità del caso, appena disponibili.

Problemi con l'app di Booking

Ci sono problemi con l’app di Booking

Il grafico qui sotto mostra l’andamento delle segnalazioni inviate dagli utenti al portale Downdetector, come sempre un punto di riferimento in questi casi. Il picco è stato registrato questa mattina, mercoledì 12 agosto, intorno alle ore 7:45.

Le segnalazioni per il down di Booking del 12 agosto 2026

La buona notizia è che nonostante l’applicazione sia ferma, il sito sembra funzionare correttamente. Si consiglia dunque di visitare booking.com per gestire le prenotazioni o per la ricerca del prossimo viaggio.

Non sappiamo cosa stia causando il problema, forse un sovraccarico di richieste da parte di chi sta cercando una vacanza last minute. È comunque solo un’ipotesi.

Aggiornamento (12 agosto 2026, 08:16)

Situazione sostanzialmente invariata. C’è stato un piccolo aumento delle segnalazioni, ma ora l’applicazione mobile sembra caricare correttamente i contenuti.

La situazione aggiornata sui problemi di Booking del 12 agosto

Aggiornamento (12 agosto 2026, 08:29)

Il brusco calo dei feedback inviati al portale Downdetector fa pensare a un problema ormai del tutto rientrato. Possiamo dichiarare il down risolto, si può tornare a cercare la migliore offerta del momento per scappare dal caldo in questo mese di agosto rovente.

Disclaimer

È bene precisare che, quanto riportato in questo articolo, si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network, su quelle inviate dai nostri lettori alla redazione oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o di altra natura, non è da ritenere in alcun modo un giudizio sulla qualità generale di un servizio, di un prodotto o di una piattaforma.

Fonte: Downdetector

Pubblicato il 12 ago 2026

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12 ago 2026
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