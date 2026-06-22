Samsung Galaxy A54 (ricondizionato eccellente) a soli 166€ su eBay

Approfitta di questa occasione pazzesca che trovi solo su eBay per aggiudicarti uno dei migliori smartphone medio gamma in commercio a un prezzo stracciato, grazie al ricondizionato garantito. Se fai in fretta puoi acquistare il Samsung Galaxy A54 (ricondizionato eccellente) a soli 166,25 euro, invece che 499 euro, inserendo il codice promozionale VACANZE26 al momento del pagamento.

Siamo davvero di fronte a un’offerta strepitosa da non lasciarsi sfuggire per nessun motivo al mondo. Questo prodotto è ricondizionato in condizioni eccellenti e quindi con nessun segno di usura, o lievi, ed è perfettamente funzionante. Lo stato della batteria inoltre è maggiore del 95%. E potrai pagarlo in comode rate da 58,33 euro a interessi zero con Klarna.

Samsung Galaxy A54 (ricondizionato) non ha rivali

Al giorno d’oggi la scelta di una ricondizionato, per chi non vuole spendere molto e avere comunque un ottimo smartphone, è una delle migliori. Il Samsung Galaxy A54 5G si presenta con un design accattivante e robusto con uno spessore di 8,2 mm e la certificazione di resistenza all’acqua e alla polvere IP67. Gode di un display AMOLED da 6,4 pollici con refresh rate da 120 Hz ed è perfettamente visibile anche alla luce del sole.

Possiede il processore Exynos 1380 con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile tramite una scheda microSD. A bordo troviamo il sistema operativo Android 13 con interfaccia ONE UI 5.1 ed è Dual Sim. Ha una fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, ultra grandangolare da 12 MP e fotocamera interna da 32 MP. La batteria ha un’ottima capacità da 5000 mAh e una ricarica cablata da 25 W.

A questo prezzo non puoi davvero trovare qualcosa di meglio, quindi fai alla svelta. Vai immediatamente su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy A54 (ricondizionato eccellente) a soli 166,25 euro, invece che 499 euro, inserendo il codice promozionale VACANZE26 al momento del pagamento. Se concludi l’ordine subito potrai riceverlo a casa in pochi giorni senza costi extra.