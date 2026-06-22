 Samsung Galaxy A54 (ricondizionato eccellente) a soli 166€ su eBay
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Samsung Galaxy A54 (ricondizionato eccellente) a soli 166€ su eBay

Il Samsung Galaxy A54 (ricondizionato eccellente) è in offerta su eBay a soli 166 euro circa e pagabile anche a rate, un best buy.
Samsung Galaxy A54 (ricondizionato eccellente) a soli 166€ su eBay
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Il Samsung Galaxy A54 (ricondizionato eccellente) è in offerta su eBay a soli 166 euro circa e pagabile anche a rate, un best buy.
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Approfitta di questa occasione pazzesca che trovi solo su eBay per aggiudicarti uno dei migliori smartphone medio gamma in commercio a un prezzo stracciato, grazie al ricondizionato garantito. Se fai in fretta puoi acquistare il Samsung Galaxy A54 (ricondizionato eccellente) a soli 166,25 euro, invece che 499 euro, inserendo il codice promozionale VACANZE26 al momento del pagamento.

Siamo davvero di fronte a un’offerta strepitosa da non lasciarsi sfuggire per nessun motivo al mondo. Questo prodotto è ricondizionato in condizioni eccellenti e quindi con nessun segno di usura, o lievi, ed è perfettamente funzionante. Lo stato della batteria inoltre è maggiore del 95%. E potrai pagarlo in comode rate da 58,33 euro a interessi zero con Klarna.

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Samsung Galaxy A54 (ricondizionato) non ha rivali

Al giorno d’oggi la scelta di una ricondizionato, per chi non vuole spendere molto e avere comunque un ottimo smartphone, è una delle migliori. Il Samsung Galaxy A54 5G si presenta con un design accattivante e robusto con uno spessore di 8,2 mm e la certificazione di resistenza all’acqua e alla polvere IP67. Gode di un display AMOLED da 6,4 pollici con refresh rate da 120 Hz ed è perfettamente visibile anche alla luce del sole.

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Possiede il processore Exynos 1380 con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile tramite una scheda microSD. A bordo troviamo il sistema operativo Android 13 con interfaccia ONE UI 5.1 ed è Dual Sim. Ha una fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, ultra grandangolare da 12 MP e fotocamera interna da 32 MP. La batteria ha un’ottima capacità da 5000 mAh e una ricarica cablata da 25 W.

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A questo prezzo non puoi davvero trovare qualcosa di meglio, quindi fai alla svelta. Vai immediatamente su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy A54 (ricondizionato eccellente) a soli 166,25 euro, invece che 499 euro, inserendo il codice promozionale VACANZE26 al momento del pagamento. Se concludi l’ordine subito potrai riceverlo a casa in pochi giorni senza costi extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 22 giu 2026

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22 giu 2026
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