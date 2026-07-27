Samsung Galaxy A26 a soli 195€ su eBay è un affare da non perdere

Vuoi uno smartphone che sia affidabile e concreto senza dover spendere un patrimonio? Allora dai un’occhiata a questa promozione che abbiamo scovato. Se vai velocemente su eBay puoi avere il Samsung Galaxy A26 a soli 195 euro, invece che 319 euro.

Il prezzo di listino, anche se su eBay non viene segnalato, lo puoi vedere sullo store ufficiale ed è poi quello che ti abbiamo descritto sopra, dunque in questo momento puoi risparmiare davvero un bel po’ di soldi. Inoltre la promozione ti permette di dilazionare il pagamento in tre comode rate da 65 euro a interessi zero con Klarna.

Samsung Galaxy A26 a un prezzo shock

Se vuoi uno smartphone che non deluda spendendo il meno possibile allora oggi la scelta ricade sicuramente sul Samsung Galaxy A26. Ha un bellissimo display Super AMOLED da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, protetto da un Corning Gorilla Glass Victus+ con la certificazione di grado IP67 per l’acqua e la polvere. Ha un peso di 200 grammi e uno spessore di 7,7 mm, risultando maneggevole.

Il processore a bordo è un Exynos 1380 con GPU Mali-G68 MP5, Android 15 con interfaccia One UI, 6 GB di RAM a supporto e 128 GB di memoria interna, espandibili tramite microSD fino a 2 TB. Lo scomparto fotografico è composto da una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, ultra grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP, mentre la fotocamera anteriore è da 13 MP. Inoltre monta una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 25 W. È Dual Sim e garantisce anche la tecnologia Bluetooth 5.3 per connessioni a bassa latenza.

Come dicevamo è un’ottima soluzione per chi vuole spendere poco senza fare rinunce eccessiva. Dunque vai su subito su eBay prima che sia tardi e acquista il tuo Samsung Galaxy A26 a soli 195 euro, invece che 319 euro. Completando l’acquisto oggi potrai riceverlo a casa tua in appena 3 giorni senza pagare la spedizione.