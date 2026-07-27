Google Pixel 10 Pro XL da 256GB: potenza, foto e AI senza compromessi

Hai messo da parte un po’ di soldi per acquistare uno smartphone di livello superiore senza dover fare rinunce? Allora dai un’occhiata a questa occasione che ti stiamo segnalando e che trovi su Amazon. Se fai alla svelta puoi aggiudicarti il fantastico Google Pixel 10 Pro XL da 256 GB a 949 euro, invece che 1.299 euro.

Sembra incredibile ma ti posso assicurare che è tutto vero. Sul prezzo di listino c’è uno sconto del 27% che ti fa risparmiare la bellezza di 350 euro sul totale. Inoltre se preferisci potrai pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

Google Pixel 10 Pro XL da 256 GB: niente rinunce e ottimo prezzo

Sicuramente per questa cifra il Google Pixel 10 Pro XL da 256 GB è da prendere al volo, senza pensarci un secondo di più. Siamo di fronte a uno smartphone che offre prestazioni straordinarie, con integrazione dell’intelligenza artificiale e funzionalità Google che rendono il tutto molto più entusiasmante.

Lo smartphone si fa sentire e non spicca sicuramente per leggerezza con i suoi 232 grammi e uno spessore di 8,5 mm. Tuttavia è comodo e non dà fastidio nemmeno in tasca. Ha un display OLED LTPO Super Actua da 6,8 pollici con refresh rate adattivo fino a 120 Hz e luminosità massima da 3300 nit. C’è il potente processore Tensor G5 affiancato da 16 GB di RAM che spingono forte sull’acceleratore e una batteria da 5200 mAh con ricarica cablata da 45 W e anche wireless compatibile con MagSafe. Gode poi di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, ultra grandangolare e teleobiettivo da 48 MP.

Non è certo uno smartphone che si deve presentare e a questo prezzo è un best buy assoluto. Perciò fiondati su Amazon e acquista il tuo Google Pixel 10 Pro XL da 256 GB a 949 euro, invece che 1.299 euro. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.