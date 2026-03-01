MWC 2026: HONOR annuncia Robot Phone e Magic V6

HONOR ha annunciato due smartphone al Mobile World Congress 2026 di Barcellona. Quello più innovativo si chiama Robot Phone (era stato svelato in anteprima a metà ottobre 2025). Ha una fotocamera estraibile motorizzata che può “vedere” il mondo circostante e interagire con l’utente. Magic V6 è invece il primo smartphone pieghevole al mondo con certificazione IP69.

HONOR Robot Phone: esclusiva cinese

HONOR Robot Phone è uno smartphone AI con percezione multimodale. Come si può vedere nel video, la fotocamera posteriore da 200 megapixel è montata su un braccio robotico con sistema gimbal a quattro gradi di libertà e stabilizzazione a tre assi (Super Steady Video). Viene ovviamente usata anche come fotocamera frontale, ma la vera novità è l’interazione automatica con utente e ambiente circostante. Può infatti seguire i movimenti (AI Object Tracking) e identificare i suoni.

HONOR Robot Phone supporta videochiamate AI con inquadratura a 360 gradi che seguono l’utente grazie al controllo del movimento robotico. Risponde anche con un linguaggio del corpo “emotivo”, includendo cenni di assenso e movimenti della testa. Può anche danzare a ritmo di musica.

Il produttore non ha comunicato le specifiche dello smartphone. Maggiori informazioni arriveranno nel corso dei prossimi mesi. Sarà disponibile nel secondo semestre solo in Cina.

HONOR Magic V6

Anche HONOR Magic V6 arriverà sul mercato nel secondo semestre, ma potrà essere acquistato in Europa. È il primo smartphone pieghevole al mondo con certificazione IP69. Non è cambiato il design rispetto al precedente modello, ma è stato ridotto lo spessore: 8,75 millimetri quando chiuso e 4 millimetri quando aperto.

Ha uno schermo interno da 7,95 pollici ed esterno da 6,52 pollici con frequenza variabile (1-120 Hz) e luminosità massima di 5.000 e 6.000 nits, rispettivamente. Altre specifiche sono: processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 GB di RAM, 512 GB di storage, fotocamere posteriori da 50, 50 e 64 megapixel (principale, ultra grandangolare e tele con zoom ottico 3x a periscopio), fotocamere interna ed esterna da 20 megapixel, batteria da 6.660 mAh.