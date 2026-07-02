Apple iPhone 15 (ricondizionato eccellente) a un prezzo straordinario

Oggi puoi fare un vero colpaccio portandoti a casa uno dei migliori iPhone a un prezzo davvero molto vantaggioso. Dunque prima che sia tardi e l’offerta sparisca vai su eBay e metti nel tuo carrello l’Apple iPhone 15 (ricondizionato eccellente) a soli 464,55 euro, applicando il codice promozionale LUG26 al momento del pagamento.

Un prezzo davvero straordinario. Questo iphone è in condizioni eccellenti e quindi i segni di usura sono inesistenti o lievi. È stato testato, ispezionato e pulito da un venditore verificato ed è perfettamente funzionante con la batteria che ha almeno l’80% della durata. Inoltre la promozione ti consente di pagare in comode rate da 163 euro a interessi zero con Klarna.

Apple iPhone 15: ricondizionato fa la differenza

Questo Apple iPhone 15 è un prodotto ricondizionato, dunque potrai pagarlo molto meno del suo prezzo ma non ti accorgerai assolutamente che non è nuovo. Garantisce maneggevolezza grazie a un peso di soli 171 grammi e uno spessore di appena 7,8 mm con certificazione per resistere all’acqua e alla polvere di grado IP68.

È dotato di uno straordinario display Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici con luminosità fino a 2000 nit, refresh rate da 60 Hz e viene protetto da un robusto Ceramic Shield. Possiede il potente processore A16 Bionic con 6 GB di RAM e, in questa versione, 128 GB di memoria interna. La fotocamera principale ha un sensore posteriore da 48 MP con OIS ultra grandangolare da 12 MP con angolo visivo da 120°, mentre la fotocamera anteriore è da 12 MP. La batteria non è enorme, con i suoi 3349 mAh ma garantisce comunque una buona autonomia e ti permette di arrivare a fine giornata con ancora circa il 15% di residuo. La ricarica cablata arriva a 20 W mentre quella MagSafe è a 15 W.

Per il prezzo che costa è indubbiamente un’ottima soluzione. Dunque prima che sia tardi e l’offerta sparisca vai su eBay e acquista il tuo Apple iPhone 15 (ricondizionato eccellente) a soli 464,55 euro, applicando il codice promozionale LUG26 al momento del pagamento. Concludi l’ordine subito e potrai riceverlo a casa tua in appena 3 giorni.