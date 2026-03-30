 Abbiamo un primo indizio concreto sul prezzo di GTA 6
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Abbiamo un primo indizio concreto sul prezzo di GTA 6

In un periodo martoriato dai rincari, quella che arriva da Take-Two sembra poter essere una buona notizia in merito al prezzo di GTA 6.
Abbiamo un primo indizio concreto sul prezzo di GTA 6
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In un periodo martoriato dai rincari, quella che arriva da Take-Two sembra poter essere una buona notizia in merito al prezzo di GTA 6.
Rockstar Games

Videogiocare costa sempre di più: il nuovo rincaro di PS5 è lì a dimostrarlo. Il gaming sta diventando una passione costosa, quasi elitaria, per chi vuole rimanere al passo coi tempi e veder girare le uscite next-gen. Forse, però, uno dei titoli più attesi di questo 2026 non costerà tanto come ipotizzato. Il riferimento è ovviamente a GTA 6, in arrivo il 19 novembre 2026 (salvo ulteriori rinvii).

GTA 6 non dovrebbe costare più degli altri giochi

Strauss Zelnick, CEO del publisher Take-Two Interactive, ha concesso un’intervista a The Game Business in cui non ha confermato o smentito direttamente la voce di corridoio, fornendo però un indizio concreto utile per capire quanto dovremo sborsare per mettere le mani sul titolo.

La domanda era relativa alla possibilità di monetizzare attraverso le pubblicità in-game, una forma di advertising che mostra banner e spot all’interno dei giochi. Questa la sua risposta.

Per i titoli free-to-play, sì. Per i titoli per cui hai pagato 70 o 80 dollari? No.

E di lì a poco rincara la dose, lasciando intuire che Grand Theft Auto VI non dovrebbe dunque arrivare alla soglia dei 100 dollari (che da noi diventerebbero automaticamente 100 euro).

Mi sembra difficile credere che si vogliano inserire annunci pubblicitari interstitial in un gioco per cui qualcuno ha pagato 70 o 80 dollari. Sembrerebbe ingiusto.

Zelnick ha poi aggiunto che gli esperimenti condotti fin qui con le pubblicità in-game non si sono tradotti in un grande ritorno economico. Tra i titoli usati come banco di test ci sono quelli della serie NBA 2K.

La nostra previsione è che GTA 6 sarà proposto al prezzo di 79,99 euro nel giorno del lancio, con un preordine avviato durante l’estate, quando dovremmo vedere arrivare anche nuovi trailer e contenuti promozionali. Potrebbero debuttare alcune edizioni diverse, ad esempio una Deluxe più costosa al fianco della Standard. In ogni caso, siamo certi che non farà fatica a schizzare in cima alle classifiche di vendita.

Fonte: The Game Business

Pubblicato il 30 mar 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
30 mar 2026
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