 PS5 aumenta di 100 euro: come cambiano i prezzi ufficiali Sony
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PS5 aumenta di 100 euro: come cambiano i prezzi ufficiali Sony

Sony aumenta i prezzi di PS5, PS5 Pro e PS Portal: rincari fino a 100 euro in Europa a partire dal 2 aprile con i nuovi listini ufficiali.
PS5 aumenta di 100 euro: come cambiano i prezzi ufficiali Sony
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Sony aumenta i prezzi di PS5, PS5 Pro e PS Portal: rincari fino a 100 euro in Europa a partire dal 2 aprile con i nuovi listini ufficiali.
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Quella attuale è la prima generazione videoludica della storia in cui le piattaforme, con il tempo, diventano più care. Sony ha appena annunciato un aumento di prezzo per quasi tutti i suoi prodotti hardware, vale a dire per la console PS5, per la sua variante più recente PS5 Pro e per il PlayStation Portal. Si salva solo il visore PS VR2.

Sony aumenta i prezzi PS5, PS5 Pro e PS Portal

Si tratta di rincari significativi, ben 100 euro in più in un solo colpo. A partire dai prossimi giorni, dal 2 aprile, per comprare la Standard Edition di PlayStation 5 in Italia e in tutta Europa bisognerà pagare 649,99 euro, 100 euro in più rispetto ai 549,99 euro del listino attuale. Scegliendo di rinunciare al lettore per i giochi su disco, la Digital Edition potrà essere acquistata a 599,99 euro invece degli attuali 499,99 euro. Il modello Pro passerà da 799,99 euro a 899,99 euro. PlayStation Portal sale da 219,99 euro a 249,99 euro. Riassumendo.

  • PS5 Standard da 549,99 euro a 649,99 euro;
  • PS5 Digital da 499,99 euro a 599,99 euro;
  • PS5 Pro da 799,99 euro a 899,99 euro;
  • PS Portal da 219,99 euro a 249,99 euro.

La motivazione fornita per giustificare l’aumento è esattamente quella che ci si aspetterebbe: pressioni continue nel panorama economico globale. Parole di rito, che difficilmente aiuteranno gli appassionati di gaming a digerire l’ennesimo boccone amaro.

Sappiamo che i cambiamenti di prezzo anno un impatto sulla nostra community, e dopo un’attenta valutazione, lo abbiamo ritenuto un passo necessario per assicurarci di poter continuare a offrire esperienze di gioco innovative e di alta qualità ai giocatori di tutto il mondo.

Lo abbiamo scritto in tempi non sospetti: il gaming sta diventando una passione sempre più costosa. È destinata a trasformarsi in un lusso che molti non si potranno più permettere, complice anche la crisi dei componenti hardware come la RAM che sta facendo schizzare verso l’alto i listini. Scommettiamo che tra l’estate e l’autunno arriverà anche un aumento per PlayStation Plus, in concomitanza con il nuovo nome?

Per chi ha pensato di acquistare una PS5, il consiglio è quello di non perdere tempo e farlo adesso, prima che anche gli e-commerce si adeguino ai cambiamenti. Ad esempio, su Amazon la Standard Edition con un joypad DualSense è in sconto a 469,99 euro, la Digital Edition a 396,99 euro e la Pro a 747,80 euro (da venditore terzo).

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Fonte: PlayStation Blog

Pubblicato il 27 mar 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
27 mar 2026
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