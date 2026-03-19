Rivoluzione PSN: un nuovo nome per il PlayStation Network?

Sony avrebbe pianificato una piccola grande rivoluzione per quanto riguarda la sua presenza nel mercato videoludico. No, non ci stiamo riferendo al lancio della console next-gen (PS6 non è così vicina), ma a un cambio di nome per quanto riguarda PlayStation Network: stando a quanto emerso, la piattaforma potrebbe essere ribattezzata entro il settembre 2026. Via anche il brand PSN, dopo due decenni di onorata attività.

Un nuovo nome per PlayStation Network (PSN)

A svelarlo è stata la redazione del sito Insider Gaming, citando un’email inviata dal gruppo agli sviluppatori. Il cambiamento non dovrebbe, ad ogni modo, interessare la natura del servizio. Insomma, un nuovo nome per ciò che i giocatori conoscono già molto bene. Riportiamo di seguito in forma tradotta un estratto dalla comunicazione.

Desideriamo informarvi che Sony Interactive Entertainment (SIE) ha strategicamente deciso di eliminare gradualmente i termini “PlayStation Network” e “PSN” dalla nostra piattaforma, al fine di rappresentare al meglio l’ampiezza dei nostri servizi digitali in continua evoluzione.

Non c’è alcun cenno a come sarà chiamata la piattaforma. Potrebbe diventare PlayStation Plus così da risultare più coerente con quella che è oggi l’offerta premium? È un’ipotesi da non escludere, ma nemmeno la tempistica fornisce alcun indizio concreto per provare a immaginare altro.

Rimarranno comunque i trofei, gli elenchi di amici, le sfide multiplayer e tutte le altre caratteristiche oggi familiari a ogni utente PSN. Ricordiamo che il servizio è stato lanciato nel 2006 durante i primi mesi di disponibilità della PlayStation 3. Trascorsi vent’anni dall’esordio, forse Sony pensa sia arrivato il momento di rinnovarlo.

Per quanto riguarda PS6, le voci di corridoio più recenti vorrebbero la console next-gen basata sull’architettura RDNA 5, dotata di un quantitativo di RAM pari a 30 GB (crisi permettendo) e in arrivo sul mercato non prima del 2028. Si tratta ovviamente di indiscrezioni da prendere con le pinze.