Crisi della RAM: compreremo meno PC e tablet, ma più cari

Da qui alla fine dell’anno compreremo meno PC e tablet, molti meno rispetto alle previsioni già negative formulate nei mesi scorsi. Ad affermarlo sono le nuove stime condivise da IDC, sulla base dei più recenti indicatori del mercato raccolti in oltre 90 paesi. Ancora una volta, la responsabilità è da attribuire alla crisi della RAM e più in generale delle memorie, scatenata da una richiesta senza precedenti proveniente dal settore AI.

La crisi della RAM nel 2026: meno PC e tablet

Se a novembre era stato ipotizzato un -2,4% nelle vendite dei computer durante il 2026, ora si ritiene più credibile un -11,3%. E per quanto riguarda i dispositivi mobile il calo dovrebbe attestarsi intorno a -7,6%.

I giganti dell’intelligenza artificiale come OpenAI, Google, Microsoft e Amazon sono alle prese con l’allestimento di nuovi data center acquistando gran parte delle memorie in circolazione. Di conseguenza i prezzi lievitano e i consumatori risultano meno propensi ad acquistare. A questo mix esplosivo si aggiunga la guerra in Medio Oriente, appena esplosa e che ha già messo nel mirino le infrastrutture delle Big Tech, per capire come la situazione potrebbe ulteriormente peggiorare.

C’è un altro dato molto interessante che emerge dal report di IDC ed è quello che riguarda i profitti. Se è vero che si venderanno meno dispositivi, non significa che le casse dei produttori rimarranno vuote. Anzi, è previsto un aumento delle entrate nell’ordine dell’1,6% per i PC (274 miliardi di dollari in totale) e del 3,6% per i tablet (66,8 miliardi di dollari).

Questo significa una cosa sola: avremo a che fare con prezzi medi più alti. I prodotti saranno meno accessibili, ne acquisteremo in quantità minore e pagandoli molto cari. Alla fine, saranno gli utenti finali a rimetterci.

Il grafico qui sopra guarda avanti, forse troppo, fino al 2030. La ripresa dovrebbe arrivare solo nel 2028. Va detto che una stima a lungo termine lascia inevitabilmente il tempo che trova: le variabili e le incognite che si potrebbero presentare da qui ai prossimi quattro anni sono troppe e imprevedibili per definizione.