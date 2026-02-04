Occhio all'estate: finalmente un nuovo trailer per GTA 6

GTA 6 è senza dubbio il gioco più atteso di quest’anno, ma arriverà davvero nel 2026? Dopo due rinvii di fila, la domanda è lecita. Lo sviluppatore Rockstar Games e il publisher Take-Two sono convinti di sì, come confermato oggi con la pubblicazione dei risultati finanziari dell’ultimo trimestre. Abbiamo finalmente anche informazioni a proposito dell’uscita di nuovi contenuti, con tutta probabilità uno o più trailer.

Un nuovo trailer di GTA 6 in estate

Tra qualche mese vedremo materiale inedito. In un comunicato, l’editore afferma che la campagna di marketing prenderà il via in estate. Nell’attesa non ci resta che riguardare il secondo filmato ufficiale, pubblicato ormai otto mesi fa e capace di superare i 148 milioni di visualizzazioni.

È stata confermata anche la data di uscita, fissata per il 19 novembre 2026. Come abbiamo già visto in passato, i rinvii possono arrivare anche all’ultimo momento, dunque meglio prenderla con le pinze.

Anche senza il nuovo capitolo, la serie continua a essere un clamoroso successo commerciale. Il predecessore GTA 5 ha venduto 225 milioni di unità e la community legata a GTA Online continua a riempire i server.

Grand Theft Auto VI riporterà i giocatori nelle strade di Vice City, luogo fittizio chiaramente ispirato a Miami e già visto in alcune uscite precedenti, incluso il titolo originale del 1997. Avrà due protagonisti principali, Jason e Lucia. Occhio a quelli secondari: alcuni promettono davvero bene, come nel caso di Cal Hampton (qui sotto).

GTA 6 sarà disponibile al lancio per PS5 e Xbox X/S. La versione PC dovrebbe arrivare più avanti. Il publisher ha smentito le voci a proposito di una pubblicazione solo in formato digitale: dovrebbe arrivare anche su disco. Voci di corridoio non confermate (né smentite) ritengono che potrebbe essere il primo videogame proposto al day one a 100 euro. Non fatichiamo a immaginare che registrerebbe comunque un record di vendite.