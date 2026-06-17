SelfyConto con prelievi e bonifici gratis: ecco la nuova promo di Banca Mediolanum

Con Banca Mediolanum è possibile aprire un conto corrente ricco di vantaggi. Scegliendo SelfyConto, infatti, è possibile sfruttare un conto con prelievi e bonifici gratis e con un canone zero per il primo anno, con possibilità di azzeramento anche successivamente (invece di 3,75 euro al mese), rispettando le condizioni della banca. Si tratta di un conto online che può rappresentare la soluzione giusta per tanti risparmiatori. Per aprire il conto basta visitare il sito ufficiale di Banca Mediolanum, qui di sotto.

Perché scegliere SelfyConto oggi conviene

Con SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile accedere a un conto corrente in grado di offrire un’operatività a zero spese, grazie a prelievi gratis in tutta l’area euro e a bonifici senza commissioni.

Il conto ha un canone di 3,75 euro al mese, che viene azzerato con l’accredito di stipendio oppure spendendo almeno 500 euro al mese o ancora per i clienti Under 30. In ogni caso, il primo anno il canone è sempre azzerato.

Al conto è abbinata la carta di debito, gratuita in versione virtuale. Per chi richiede la carta fisica, invece, è previsto un canone di 10 euro all’anno, dal secondo anno. C’è anche la possibilità di richiedere una carta di credito, con canone annuo di 20 euro, dal secondo anno.

SelfyConto può rappresentare, quindi, l’opzione giusta per tanti risparmiatori alla ricerca di un conto completo e in grado di offrire l’accesso a diversi vantaggi (c’è anche la possibilità di accedere al conto trading, ad esempio).

Per aprire SelfyConto è sufficiente seguire una breve procedura online, accessibile dal link qui di sotto. L’offerta è valida per tutti i nuovi clienti che richiedono l’apertura tramite il sito ufficiale della banca. Non ci sono costi iniziali di alcun tipo.