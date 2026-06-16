Blocca oggi stesso il prezzo di luce e gas 12 mesi con Octopus Energia

Blocca oggi stesso il prezzo di luce e gas per 12 mesi con Octopus Energia, il fornitore che si allea con te per aiutarti a risparmiare. La promozione è valida fino a domani. Per questo ti consigliamo di approfittarne subito perché non sappiamo poi che prezzo avrà poi la materia prima. Attiva subito la tariffa del risparmio! Potrai ottenere bollette chiare e oneste, senza costi nascosti e senza aumenti per colpa del mercato.
Octopus Fissa 12M è la tariffa per luce e gas rivoluzionaria che congela il costo della materia prima per 12 mesi. Avrai un anno senza il fastidioso sali e scendi del mercato. E di questi tempi, con il continuo aumento della costo della vita, si tratta di un ottimo vantaggio da prendere al volo. Tra l’altro fai tutto online, senza doverti recare in ufficio e senza lunghe attese. Tutto è chiaro, trasparente e conveniente per te e per la tua famiglia.
Con Octopus Energia non solo blocchi il prezzo di luce e gas per 12 mesi, ma ottieni anche tanta chiarezza. Infatti, le bollette sono facili da leggere e consultare. Così sai sempre quanto hai consumato e quali sono i costi dei tuoi consumi e quelli delle imposte. Inoltre, ogni contratto è senza vincoli né penali, nemmeno questa offerta che ti permette di mantenere lo stesso prezzo per un anno. E con Octopus la fornitura di energia arriva da fonti 100% rinnovabili.
Il prezzo di luce e gas bloccato con Octopus Fissa 12M
Scopri qual è l’offerta migliore attuale del prezzo di luce e gas bloccato con Octopus Fissa 12M. Non perdere altro tempo! È valida fino al 17 giugno 2026. Cosa aspetti? Attiva subito la tariffa del risparmio! Si tratta di un’occasione incredibilmente vantaggiosa da prendere al volo.
- Prezzo Materia prima Luce Bloccato 12 Mesi
- 0,1298 €/kWh
- Commercializzazione Materia Prima Luce
- 6 €/mese
- Prezzo Materia prima Gas Bloccato 12 Mesi
- 0,49 €/Smc
- Commercializzazione Materia Prima Gas
- 7 €/mese