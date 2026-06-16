Blocca oggi stesso il prezzo di luce e gas 12 mesi con Octopus Energia

Blocca oggi stesso il prezzo di luce e gas per 12 mesi con Octopus Energia, il fornitore che si allea con te per aiutarti a risparmiare. La promozione è valida fino a domani. Per questo ti consigliamo di approfittarne subito perché non sappiamo poi che prezzo avrà poi la materia prima. Attiva subito la tariffa del risparmio! Potrai ottenere bollette chiare e oneste, senza costi nascosti e senza aumenti per colpa del mercato.

Octopus Fissa 12M è la tariffa per luce e gas rivoluzionaria che congela il costo della materia prima per 12 mesi. Avrai un anno senza il fastidioso sali e scendi del mercato. E di questi tempi, con il continuo aumento della costo della vita, si tratta di un ottimo vantaggio da prendere al volo. Tra l’altro fai tutto online, senza doverti recare in ufficio e senza lunghe attese. Tutto è chiaro, trasparente e conveniente per te e per la tua famiglia.

Con Octopus Energia non solo blocchi il prezzo di luce e gas per 12 mesi, ma ottieni anche tanta chiarezza. Infatti, le bollette sono facili da leggere e consultare. Così sai sempre quanto hai consumato e quali sono i costi dei tuoi consumi e quelli delle imposte. Inoltre, ogni contratto è senza vincoli né penali, nemmeno questa offerta che ti permette di mantenere lo stesso prezzo per un anno. E con Octopus la fornitura di energia arriva da fonti 100% rinnovabili.

Il prezzo di luce e gas bloccato con Octopus Fissa 12M

Scopri qual è l’offerta migliore attuale del prezzo di luce e gas bloccato con Octopus Fissa 12M. Non perdere altro tempo! È valida fino al 17 giugno 2026. Cosa aspetti? Attiva subito la tariffa del risparmio! Si tratta di un’occasione incredibilmente vantaggiosa da prendere al volo.

Prezzo Materia prima Luce Bloccato 12 Mesi 0,1298 €/kWh

Commercializzazione Materia Prima Luce 6 €/mese

Prezzo Materia prima Gas Bloccato 12 Mesi 0,49 €/Smc

Commercializzazione Materia Prima Gas 7 €/mese

