Conto deposito Crédit Agricole: tasso al 3% per 6 mesi e 500€ in buoni Amazon

Fino al 31 luglio, Crédit Agricole lancia una promozione riservata a chi apre un nuovo conto online: sottoscrivendo anche il conto deposito a costo zero, si ottiene un rendimento annuo lordo del 3% sulle somme vincolate per sei mesi.

In più, l’apertura del conto può dare diritto a fino a 500€ in buoni regalo Amazon, seguendo le modalità indicate dall’istituto.

Un conto a zero spese (almeno per i primi mesi) e un deposito remunerato al 3%: scopri Crédit Agricole

Il conto online Crédit Agricole non prevede canone mensile per i primi nove mesi. Terminato questo periodo, il costo standard è di 2€ al mese, che può essere azzerato in diversi casi:

se hai meno di 35 anni;

se accrediti lo stipendio o la pensione;

se possiedi un patrimonio superiore a 5.000 euro;

oppure se attivi un dossier titoli con valore positivo.

Il conto deposito è rivolto esclusivamente ai nuovi clienti e a chi arriva da un altro istituto bancario. È necessario aprire un conto corrente Crédit Agricole per potervi accedere. Il vincolo promozionale a 6 mesi garantisce un rendimento del 3% annuo lordo, mentre per il vincolo a 3 mesi il tasso applicato è del 2% annuo lordo.

L’attivazione del deposito si può fare comodamente tramite l’area riservata sul sito ufficiale. Nessun costo di apertura o gestione è previsto, e l’importo minimo richiesto per il primo versamento è di 5.000€ (massimo 500.000€). L’app Crédit Agricole consente in ogni momento di monitorare l’andamento del proprio investimento.

Alla scadenza del vincolo, gli interessi maturati verranno accreditati sul conto corrente, al netto della tassazione prevista per legge. Si tratta di un’opzione semplice e trasparente per chi desidera valorizzare i propri risparmi a breve termine, con un rendimento certo e zero sorprese.