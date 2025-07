SelfyConto: il conto smart con zero canone e 50€ di buono Amazon

Chi è in cerca di un conto corrente conveniente e flessibile può valutare SelfyConto di Banca Mediolanum, una soluzione digitale pensata per semplificare la gestione delle finanze personali.

Il canone è gratuito per il primo anno o fino al compimento dei 30 anni (a seconda della condizione più favorevole), e può restare azzerato anche in seguito al verificarsi di determinate condizioni. A chi apre il conto oggi, Banca Mediolanum regala anche un Buono Amazon da 50€.

In più, bonifici e prelievi in area euro sono senza costi e, per chi decide di vincolare parte della liquidità, è previsto un interesse dell’1,5% annuo per i primi 6 mesi. L’apertura del conto avviene interamente online, con una procedura semplice accessibile dal sito ufficiale.

Tutti i vantaggi di SelfyConto

SelfyConto prevede un canone mensile di 3,75€, azzerato per i primi 12 mesi oppure fino ai 30 anni, in base alla situazione del cliente. Anche dopo il periodo promozionale, il canone può essere annullato accreditando lo stipendio o effettuando almeno 500€ di spese mensili con le carte collegate al conto.

Il pacchetto include:

Carta di debito con canone gratuito per un anno (poi 10€/anno), prelievi gratis in tutta l’area euro;

con canone gratuito per un anno (poi 10€/anno), prelievi gratis in tutta l’area euro; Possibilità di richiedere una carta di credito , gratuita per 12 mesi (poi 20€/anno), con un plafond base di 1.500 euro;

, gratuita per 12 mesi (poi 20€/anno), con un plafond base di 1.500 euro; Bonifici ordinari e istantanei senza commissioni;

senza commissioni; Conto deposito con tasso all’1,5% per 6 mesi.

Chi apre SelfyConto può accedere anche a una serie di servizi extra come:

SelfyCredit Instant , per ottenere un prestito personale in tempi rapidi e a condizioni vantaggiose;

, per ottenere un prestito personale in tempi rapidi e a condizioni vantaggiose; Selfy PayTime , per rateizzare le spese effettuate con carta;

, per rateizzare le spese effettuate con carta; Polizze assicurative facoltative , comprese coperture viaggio;

, comprese coperture viaggio; Promo Amazon: 50€ in buoni regalo se si richiede la carta di debito e si spende almeno 50€ entro il 30 settembre.

Una proposta pensata per chi desidera un conto evoluto, completo e conveniente, senza rinunciare a servizi aggiuntivi e bonus.