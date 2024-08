FBI conferma cyberattacco iraniano contro Trump

Con un comunicato congiunto, FBI, Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) e Office of the Director of National Intelligence (ODNI) hanno confermato che l’accesso alle email interne del comitato elettorale di Donald Trump è stato effettuato da cybercriminali pagati dall’Iran. OpenAI ha recentemente chiuso diversi account usati per creare e diffondere fake news.

La Repubblica Islamica respinge le accuse

All’inizio del mese, Microsoft ha pubblicato un report che descrive le attività di alcuni gruppi di cybercriminali iraniani. Il loro obiettivo è influenzare l’opinione pubblica e quindi inferire nel processo elettorale. Uno di essi ha sottratto alcuni documenti interni attraverso un attacco di spear phishing contro un funzionario della campagna presidenziale di Trump.

FBI, CISA e ODNI hanno confermato che l’Iran cerca di minare la fiducia nelle istituzioni democratiche e di sfruttare le tensioni sociali attraverso vari mezzi, incluso l’uso di attacchi informatici per accedere a informazioni sensibili relative alle elezioni statunitensi. Recentemente sono state rilevate attività sempre più aggressive, come le operazioni di influenza mirate al pubblico americano e attacchi informatici contro le campagne presidenziali.

Le tre agenzie lavorano a stretto contatto con istituzioni pubbliche e aziende private per cercare di bloccare questi attacchi. Gli utenti devono usare password forti per gli account email, non cliccare su link o aprire allegati sospetti, attivare l’autenticazione multi-fattore e aggiornare i software.

Il rappresentate permanente della Repubblica Islamica dell’Iran alle Nazioni Unite ha respinto le accuse, negando qualsiasi coinvolgimento e minacciando ritorsioni: