Criptovalute Cardano: una crescita senza eguali

Molto spesso abbiamo fatto riferimento al 2021, come uno degli anno migliori per il mondo delle criptovalute, ma non ci siamo mai soffermati sulle specifiche monete digitali che più di tutte sono riuscite a distinguersi. Cardano, ad esempio, rappresenta forse l'esempio migliore da analizzare, in quanto, soltanto nel corso dello scorso hanno, ha subito un rialzo del 700%, un valore incredibilmente alto, considerando l'elevata quantità di criptomonete attualmente disponibili. Ma non è tutto, perché la crescita non sembra essersi arrestata.

Cardano cresce del 167% anche nel 2022: al top tra le criptovalute

Nonostante un inizio anno sicuramente da dimenticare per il mondo delle criptovalute, pare che il mese di febbraio, almeno per alcune monete digitali, si stia dimostrando decisamente più positivo. Cardano infatti, dopo la caduta di gennaio, conta oggi un rialzo del 167%, un numero decisamente importante e che ancora nel 2022 non si era presentato.

Grazie a questo enorme salto in avanti, Cardano risulta oggi essere la seconda criptomoneta con più valore in assoluto. Recentemente si è ritrovata anche a superare Ethereum e custodisce fedelmente la medaglia d’argento, subito dopo Bitcoin. Il suo valore ha infatti raggiunto i 18 miliardi di dollari di attività in soli due giorni, mentre Ethereum non è riuscita a superare i 15 miliardi di dollari.

Insomma, pare proprio che la crescita di Cardano non voglia in alcun modo arrestarsi e rappresenti oggi uno delle migliori criptovalute su cui puntare nel caso in cui si voglia iniziare ad investire in Crypto.

