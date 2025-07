myPOS Go 2 in promo a 14,90€ con canone zero e commissioni minime

myPOS Go 2 è la soluzione giusta per poter iniziare a utilizzare un POS portatile con condizioni davvero vantaggiose. Sfruttando la promozione in corso, infatti, è possibile acquistare il POS con una spesa di 14,90 euro una tantum e utilizzare il servizio per il POS con canone zero e con commissioni ridotte all’1,2% dell’importo transato (oppure con un’offerta personalizzata per chi fattura più di 10.000 euro al mese con il POS).

Per tutti i dettagli sulla promozione basta visitare il sito ufficiale di myPOS, accessibile tramite il box qui di sotto. Si tratta di un’offerta particolarmente vantaggiosa e in grado di soddisfare le esigenze di professionisti ed esercenti alla ricerca di un sistema flessibile ed economico per accettare pagamenti.

myPOS Go 2: cosa prevede l’offerta

Con myPOS Go 2 è possibile acquistare un POS portatile ricco di vantaggi e con un servizio per accettare pagamenti senza costi fissi. Tra le caratteristiche dell’offerta troviamo:

un costo iniziale di 14,90 euro per l’acquisto del POS, con uno sconto del 50% rispetto al prezzo standard

la possibilità di sfruttare il servizio con canone zero senza requisiti da dover rispettare

commissioni all'1,2% dell'importo transato oppure offerta personalizzata per chi fattura più di 10.000 euro al mese con il POS

SIM 4G multi-operatore inclusa gratuitamente per connettere il POS anche in mobilità e in modo indipendente

POS utilizzabile senza la necessità di connettersi allo smartphone e con anche la possibilità di usare la rete Wi-Fi oltre alla connettività 4G

possibilità di accettare pagamenti da tutti i principali circuiti

invio delle fatture digitali

possibilità di creare link di pagamento da inviare ai propri clienti

Si tratta, quindi, di una soluzione molto vantaggiosa per un POS portatile senza costi fissi. Per accedere subito all’offerta basta visitare il link qui di sotto.