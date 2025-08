Pagamenti senza limiti con myPOS Go 2: il POS a 14,90 € per il tuo business

Nel panorama dei pagamenti digitali, la flessibilità è tutto: poter incassare ovunque, in qualsiasi momento e con la massima sicurezza è oggi un requisito essenziale per molti professionisti e piccole imprese. myPOS Go 2 myPOS Go 2 nasce proprio con questo obiettivo: offrire una soluzione compatta, potente e accessibile per chi vuole gestire le transazioni senza vincoli tecnici e senza costi fissi. Con un prezzo promozionale di 14,90 € (IVA esclusa) fino al 15 agosto 2025, questo POS portatile autonomo è uno strumento che si adatta perfettamente a chi cerca praticità e velocità nell’accettare pagamenti.

Un POS tascabile che funziona ovunque

Con un peso di appena 180 grammi e dimensioni ridotte, myPOS Go 2 è pensato per accompagnarti ovunque. La scheda SIM 4G integrata e gratuita garantisce connettività costante, senza costi mensili e senza bisogno di collegarsi a smartphone o reti esterne. In questo modo, tassisti, corrieri e operatori nei mercati all’aperto possono incassare con facilità anche in zone dove il Wi‑Fi non arriva.

Immagina un fotografo freelance che lavora in location diverse ogni giorno: grazie a myPOS Go 2 può incassare subito dopo ogni servizio, inviando al cliente la ricevuta digitale via email o SMS. Oppure un ristoratore con servizio di delivery, che grazie alla SIM integrata può accettare pagamenti alla consegna senza bisogno di infrastrutture aggiuntive.

Accredito immediato e pagamenti senza limiti

Uno dei punti di forza di myPOS Go 2 è la rapidità: ogni transazione viene accreditata in meno di tre secondi sul conto aziendale myPOS. Non ci sono canoni fissi: si paga solo una piccola commissione per ogni transazione (da 1,20%). Per chi gestisce volumi più alti, superiori ai 10.000 € al mese, sono previste offerte personalizzate. Il terminale supporta tutti i principali metodi di pagamento: Contactless, Chip&PIN e banda magnetica, così da garantire al cliente la massima libertà di scelta.

Strumenti aggiuntivi per gestire e far crescere l’attività

myPOS Go 2 non è solo un terminale di pagamento. Include un conto aziendale gratuito con IBAN in 14 valute, una Carta Business Mastercard per accedere subito ai fondi e una mobile app per monitorare entrate, staff e mance. Interessante anche la funzione di pre-autorizzazione, utile ad esempio per hotel o attività che richiedono un deposito. Inoltre, è possibile creare in pochi minuti un negozio online gratuito e vendere in tutto il mondo, offrendo anche gift card digitali. Per conoscere l’offerta completa di MyPOS GO 2 clicca qui.