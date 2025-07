SIM 4G inclusa, zero abbonamenti: il POS perfetto è in offerta a metà prezzo

Quella di myPOS GO 2 è l’offerta da cogliere subito al volo se hai un’attività e vuoi dotarla di un POS portatile, semplice da usare e soprattutto senza canoni fissi mensili da poter utilizzare anche in mobilità. Oggi è in offerta a soli 14,90 euro invece di 29, include una SIM gratuita e integrata con cui darti una connessione 4G che funziona ovunque e non devi acquistare altri accessori per poterlo utilizzare.

La presenza della scheda SIM 4G integrata e gratuita ti svincola dall’utilizzo di avere uno smartphone di supporto o una rete WiFi: una volta acceso, è subito pronto a funzionare e può accettare qualsiasi tipo di pagamento, sia contactless che con banda magnetica. Inoltre, funziona ovunque, perfetto per fiere, eventi o mercatini o magari per dare una possibilità in più ai tuoi clienti con la consegna a domicilio.

Potrai inviare una ricevuta digitale via email o SMS direttamente dal terminale stesso, mentre come detto non ci sono canoni mensili da sostenere, ma solo una piccola commissione dell’1,20% sull’importo di ogni transazione. L’accredito dei pagamenti è istantaneo sul tuo conto aziendale myPOS, che ti viene fornito insieme a una Carta Business Mastercard gratuita per avere un accesso immediato ai tuoi fondi.

La tua attività e la gestione dei pagamenti saranno gestibili anche dallo smartphone con l’app myPOS. Il POS, dal canto suo, ha un peso di soli 180 grammi, una batteria a lunga durata, una tastiera tattile con tasti in rilievo ed è fornito in una confezione che include caricabatteria con cavo, un espositore e uno sticker dei circuiti accettati e la carta business che ti abbiamo accennato.