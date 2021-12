Cloud Mining: migliori siti per Mining Bitcoin

Sei alla ricerca dei migliori siti di cloud mining per iniziare a minare Bitcoin? Abbiamo la soluzione che fa per te. Nella seguente recensione, preparati ad esplorare 7 piattaforme di cloud mining tra le più popolari e redditizie di quest'anno. Si tratta di compagnie affidabili che – con gran successo – forniscono agli utenti un valido strumento per minare Bitcoin.

SHAMINING

SHAMINING è una compagnia di cloud mining con base in Regno Unito, è vista come una delle migliori piattaforme per i neofiti che cercano un'esperienza di cloud mining redditizia. La caratteristica principale è il conveniente cloud mining di Bitcoin disponibile da qualsiasi dispositivo. SHAMINING è una società affidabile, possiede tre data center in Sud Africa, Regno Unito e California.

Opzioni disponibili e prezzi

Mining via GPU con 23 580 GH/s. Il prezzo per 1GH/s è di $ 0.0120.

con 23 580 GH/s. Il prezzo per 1GH/s è di $ 0.0120. Mining via GPU con 94 340 GH/s. Il prezzo per 1GH/s è di $ 0.0113.

con 94 340 GH/s. Il prezzo per 1GH/s è di $ 0.0113. Mining via ASIC con 235 849 GH/s. Il prezzo per 1GH/s è di $ 0.0109.

Non ci sono costi di manutenzione per il cloud mining su SHAMINING. Tutti i costi del servizio sono già inclusi nel prezzo del contratto. Per calcolare i rendimenti stimati, i clienti possono utilizzare un calcolatore di reddito, uno strumento molto utile creato dal team SHAMINING. I pagamenti giornalieri sicuri trasformano questa piattaforma in uno spazio davvero sicuro per il cloud mining. Tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare a minare cripto con SHAMINING è registrarti, effettuare un deposito e noleggiare un miner adatto.

I tassi medi di rendimento partono dal 143%, il che è ottimo al momento. L'importo minimo per entrare è $250. Il processo inizia subito quando un cliente aggiunge minatori al proprio account e acquista potenza hash. Per essere più a tuo agio con il cloud mining di Bitcoin, avrai un manager personale su SHAMINING, sentiti libero di chiedere aiuto in qualsiasi momento, il supporto è disponibile 24 ore su 24.

Al momento c'è un bonus del 37% sul primo investimento per ogni nuovo cliente. Registrati adesso e riscatta il tuo bonus da 37% per iniziare a guadagnare crypto con uno dei migliori siti di cloud mining.

Gminers

La nostra seconda scelta è Gminers, una società di cloud mining con sede a Londra, Inghilterra. La piattaforma emergente ha attirato finora oltre 3000 utenti ed è attualmente molto promettente nel settore. L'azienda gestisce tre parchi di data center in Islanda, Kazakistan e Georgia.

Concentrandosi su un cloud mining etico e rispettoso dell'ambiente, Gminers utilizza principalmente tecnologie con fonti energetiche rinnovabili per i propri data center (come pannelli solari e generatori di energia eolica).

Diamo un'occhiata al ritorno economico dal cloud mining sotto i contratti di Gminers. Investendo $ 5000 in un'opzione di un anno, ottieni $ 600 come guadagno mensile (con 117926 GH/s). Quindi, in un anno di cloud mining, puoi raggiungere $ 7200 di reddito passivo facile e costante.

Per dirla in altro modo, guadagni Bitcoin giorno dopo giorno senza fare nulla. L'importo minimo del deposito è di soli $ 500 e trasforma Gminers in uno dei migliori siti Web di cloud mining per gli investitori principianti in ambito criptovalute.

Opzioni Bitcoin con gli attuali tassi di redditività

Start – 143% (90 000 GH/s).

– 143% (90 000 GH/s). Professional – 149% (450 000 GH/s).

– 149% (450 000 GH/s). Smart – 156% (2 000 000 GH/s).

– 156% (2 000 000 GH/s). VIP – 170+% (con potenza illimitata).

Il prezzo per 1 GH/s è di $ 0.0120 per tutti i piani. Inoltre, Gminers fornisce ad ogni utente un consulente personale.

Le altre caratteristiche includono pagamenti istantanei giornalieri, supporto 24 ore su 24 e uptime del 99,98%. Gli utenti possono aderire ad un programma di affiliazione per ottenere un reddito extra dal processo di cloud mining di Bitcoin. Risulta piuttosto facile avviare, controllare il processo e prelevare fondi da questa ottima piattaforma di cloud mining. Gli utenti possono controllare le statistiche di redditività e le dichiarazioni di reddito sul conto in qualsiasi momento.

Al momento, c'è uno sconto del 30% sui prezzi per tutti i tipi di miner su Gminers. Se vuoi immergerti nell'esperienza di cloud mining di Bitcoin con i prezzi migliori, iscriviti ora e ottieni la tua offerta del -30%.

IQMining

IQMining è un sito web dedicato al mining di criptovalute, noto in ambito professionafe fin dal 2016. Creato da una squadra di ingegneri IT ed esperti di programmazione blockchain, IQMining offre il mining di Bitcoin con contratti di tipo Standard e Pro. L'azienda dispone di diversi parchi di data center in Canada, Islanda, Cina, Russia, Georgia e Algeria.

Si promuove come un “servizio di cloud mining intelligente” con pagamenti frequenti e prezzi ragionevoli. Inoltre la piattaforma è per tutti, sia piccoli che grandi investitori di Bitcoin.

Le opzioni più popolari per minare Bitcoin su IQMining sono SHA-256 e SHA-256 PRO. Diamo una rapida occhiata ai pezzi medi.

SHA-256 cloud mining – $0.91 per 10 GH/s.

– $0.91 per 10 GH/s. SHA-256 PRO cloud mining – $1.036 per 10 GH/s.

I costi di manutenzione del cloud mining ammontano a $ 0,01 per 10 GH/s su entrambi i piani. Tutti i prezzi fanno riferimendo a contratti annuali, puoi anche acquistare opzioni di due anni, cinque anni o a vita. I prezzi su IQMining dipendono anche dal livello dell'account, i clienti possono raggiungere diversi tipi di account PRO.

Attualmente ci sono quattro livelli di account PRO: Bronzo, Argento, Oro e Diamante. Inoltre, su IQMining ci sono alcune offerte speciali come il club Diamond e giveaway mensili con fantastici premi. L'azienda fornisce ai clienti un supporto multilingue 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Non manca anche un programma di affiliazione che offre agli utenti un'entrata extra del 10%.

Genesis Mining

Genesis Mining è uno dei più grandi provider di hash power, con oltre 2 milioni di utenti autorizzati. Il sito web di cloud mining è stato lanciato alla fine del 2013 da un team di appassionati di criptovalute ed esperti di blockchain che si sono incontrati grazie all'utilizzo della stessa piattaforma di scambio Bitcoin.

Successivamente hanno avuto l'idea di lanciare un servizio di cloud mining ed è così che è stata creata la prima mining farm nell'Europa dell'Est. Da allora, Genesis Mining ha guidato oltre 100 milioni di transazioni di criptovaluta, questo la rende una delle principali piattaforme di cloud mining a livello globale.

Oggi Genesis Mining permette agli investitori cripto di minare Bitcoin su un avanzato sistema cloud, senza alcuna strumentazione particolare o conoscenza tecnica. La società fornisce una struttura cloud multi-algoritmo e multi-coin con zero commissioni sul mining pool. Possiede diversi data center con hardware all'avanguardia situati in Islanda, Svezia e altri paesi.

Gli investitori di criptovalute possono acquistare contratti di cloud mining su Genesis Mining utilizzando diversi metodi di pagamento, come carte di credito o sfruttando portafogli cripto. I premi per il cloud mining vengono generati quotidianamente e l'azienda offre una garanzia di disponibilità del 99,99%.

Ecos

Ecos è una piattaforma DeFi infrastrutturale che consente di generare entrate passive dal cloud mining di Bitcoin senza acquistare alcuna attrezzatura. Il centro di mining si trova in Armenia e offre vantaggi aggiuntivi sia all'azienda che agli investitori. La società ha anche un'altra sede principale a Mosca, in Russia.

Qualsiasi utente può iniziare a estrarre criptovaluta investendo $ 149 come importo minimo, le opzioni di durata del contratto vanno da 12 a 50 mesi. I prelievi rapidi tramite diversi metodi di pagamento sono un altro vantaggio di Ecos e possiamo contrassegnarlo come uno dei migliori siti di cloud mining. L'azienda fornisce una politica di rimborso trasparente, l'utente può richiedere un rimborso se il contratto di cloud mining non è stato attivato entro 48 ore.

I portafogli di cloud mining più ricercati

Elon Musk Index con un profitto del 1752%

con un profitto del 1752% Top 10 Index con un profitto del 918%

con un profitto del 918% Old School Index con un profitto del 662%

Inoltre, Ecos offre alcune funzioni aggiuntive, come un portafoglio multivaluta sicuro, un servizio di exchange, un account per il risparmio di valute cripto e fiat e una piattaforma per l'investimento dei Bitcoin.

HashShiny

Proseguiamo con HashShiny, un affidabile sito web di cloud mining con sede ad Hong Kong e creato nel 2017. L'azienda ha due ampi data center in Myanmar e Kazakistan, paesi noti per la loro elettricità a basso costo. Tutto l'hardware è gestito principalmente da centrali idroelettriche ed eoliche. I parchi dei centri di mining sono dotati di miner ASIC all'avanguardia e dei più nuovi ed efficienti rig di GPU.

I clienti possono acquistare contratti per il cloud mining utilizzando diversi metodi di pagamento, come portafogli Bitcoin, carte di credito, PayPal, UnionPay e così via. Come qualsiasi altro sito di cloud mining affidabile, HashShiny accetta richieste di rimborso entro 30 giorni.

Gli utenti possono aderire al programma di affiliazione HashShiny con conversioni CR ed EPC elevate, banner promozionali gratuiti e una commissione a vita del 10%. L'azienda gestisce una piattaforma web e mobile avanzata che combina facilità d'uso, flessibilità e multitasking.

I prezzi per i piani di cloud mining di Bitcoin partono da $ 1,29 per 10 GH/s. La tariffa di manutenzione giornaliera è di 0,0016 $ per 10 GH/s. I pagamenti automatici in BTC vengono generati giornalmente su HashShiny e il tasso di hash minimo da affittare è 10 GH/s.

Hashing24

Concludiamo con Hashing24, l'azienda leader nel settore del cloud mining di Bitcoin. È una società blockchain a servizio completo con data center ben attrezzati in Canada, Islanda, Norvegia e Georgia. Hashing24 fornisce il mining di Bitcoin dal 2021 con una licenza registrata in Irlanda.

Hashing24 consente il mining di criptovaluta con un punto di ingresso basso e investimenti minimi, supporta finora oltre 200.000 clienti attivi e continua a crescere giorno dopo giorno. L'azienda fornisce un servizio di cloud mining non-stop, con una garanzia di uptime del 100%.

Prezzi e termini di pagamento

12 mesi – $ 542.02 per 5 TH/s.

– $ 542.02 per 5 TH/s. 18 mesi – $ 812.79 per 5 TH/s.

– $ 812.79 per 5 TH/s. 24 mesi – $ 1083.55 per 5 TH/s.

Inoltre, è disponibile su richiesta anche un piano di cloud mining di ben 30 mesi. Gli utenti possono acquistare contratti tramite Bitcoin, altcoin e carte di credito Visa/MasterCard. Il processo di cloud mining inizia automaticamente a mezzanotte, subito dopo la fine del giorno di pagamento, le criptovalute estratte vengono accreditate sul saldo una volta al giorno. L'importo minimo di prelievo è 0,0007 BTC e i clienti possono effettuare una richiesta di prelievo in qualsiasi momento.

FAQ

Cos'è il Cloud Mining?

Il cloud mining di criptovalute è un processo di generazione di monete cripto, che sfrutta le capacità di un fornitore in grado di offrire potenza hash, generata in remoto dai data center. Per ora, il cloud mining è la migliore alternativa al classico mining di Bitcoin, che ogni anno diventa sempre più difficile e costoso.

Come funziona il cloud mining?

Come suggerisce il nome, il cloud mining è un meccanismo per estrarre criptovalute tramite il cloud. Con il cloud mining, gli utenti noleggiano la potenza di calcolo, mentre il provider di cloud mining avvia e gestisce tutte le apparecchiature (i cosiddetti mining rig). I premi del mining di criptovalute sono distribuiti in base alla potenza hash controllata da ogni utente.

Quali sono i migliori siti di cloud mining?

Puoi trovare piattaforme di cloud mining affidabili e redditizie attingendo alla nostra recensione dei migliori siti di cloud mining. Tutti i siti web menzionati nella nostra recensione sono provati personalmente dal nostro team e possiamo contrassegnarli tutti come affidabili e redditizi nel campo del mining di criptovalute.

Il cloud mining è sicuro?

Poiché il cloud mining di Bitcoin è uno dei modi migliori per creare reddito passivo, ci sono molti truffatori in quel settore. Se desideri estrarre criptovalute riducendo al minimo i rischi, dovresti concentrarsi soltanto sui siti di cloud mining più affidabili. Con fornitori di fiducia in tutto il mondo, il cloud mining è sicuro e protetto.

Come convertire Bitcoin in contanti?

La maggior parte dei siti di cloud mining effettua pagamenti sia in denaro digitale che fiat. Per ottenere un premio in USD o EUR, è sufficiente effettuare una richiesta di prelievo sulla carta di credito e, se lo desideri, puoi anche utilizzare gli scambi di criptovalute.

Cosa si intende per Hash Rate?

Il cosiddetto hash rate (hash al secondo o H/s) rappresenta la velocità delle operazioni computazionali generate dalle macchine di mining. L'hash rate è la parte più importante del processo di cloud mining e la redditività dipende fortemente da questo valore. La potenza hash nella rete Bitcoin è normalmente calcolata in unità di GH/se TH/s.

Quali monete virtuali sono le più redditizie per me?

A distanza di quasi dieci anni dalla sua esistenza, Bitcoin è ancora la criptovaluta più redditizia da estrarre e in cui investire. Durante l'autunno il prezzo del Bitcoin è raddoppiato rispetto ai suoi minimi estivi e molti esperti di criptovalute si aspettano che i prezzi continuino a salire. Altre opzioni popolari sono Ethereum, Litecoin e Dogecoin.