NFT in vendita sul marketplace di eBay: ora è ufficiale

Quanto trapelato sotto forma di anticipazione la scorsa settimana trova ora conferma ufficiale: anche eBay si è messa al lavoro con l’obiettivo di cavalcare l’interesse nei confronti del mondo NFT, letteralmente esploso dall’inizio dell’anno in poi in seguito ad alcune vendite milionarie, la più clamorosa delle quali ha visto un’opera digitale dell’artista Beeple (un collage di immagini) ceduto per la cifra record di 69,3 milioni di dollari.

Non-Fungible Token in vendita su eBay

Per chi non ne fosse a conoscenza, i Non-Fungible Token sono asset digitali non esistenti nel mondo reale, la cui compravendita prevede il passaggio di un certificato di proprietà che ne rende l’acquirente l’unico legittimo proprietario. Riportiamo di seguito in forma tradotta la dichiarazione attribuita a Jordan Sweetnam, Senior Vice President and General Manager di eBay per il mercato nordamericano, pubblicata sulle pagine di Reuters.

Nei prossimi mesi, eBay introdurrà nuove funzionalità in modo da portare sulla propria piattaforma i collezionabili basati sulle blockchain.

eBay è la prima realtà importante del mondo e-commerce a muoversi su questo fronte. Lo farà mettendo inizialmente a disposizione solo dei venditori che soddisferanno determinati requisiti la possibilità di avviare le vendite per contenuti come carte da collezione, immagini, video e opere.

Se da un lato la mossa di eBay è comprensibile, considerando il clamore suscitato di recente dal mercato NFT (stanno per fare altrettanto anche l’exchange Binance e il campione del football americano Tom Brady), dall’altro c’è chi giura sia una bolla già sul punto di esplodere, gonfiata in breve tempo complice un forte e improvviso interesse.

Una dinamica non troppo dissimile a quella che talvolta spinge verso l’alto il prezzo di alcune criptovalute come Bitcoin, anch’esse basate sulle blockchain, per poi farlo improvvisamente precipitare in conseguenza a manovre prettamente speculative, lasciando una parte degli investitori a dover fare i conti con il capitale andato in fumo.