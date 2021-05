Bitcoin e altre criptovalute per pagare gli acquisti su eBay?

Anche eBay potrebbe cedere al fascino delle criptovalute e integrarne l’uso nel proprio marketplace, per la gestione dei pagamenti. Utilizzare il condizionale al momento è d’obbligo, ma la società stessa non lo esclude. Ne ha parlato anche il CEO Jamie Iannone che ha assunto la guida del gruppo lo scorso anno, nei mesi più duri della pandemia.

Bitcoin e altre crypto in arrivo su eBay?

È troppo presto per dire se arriverà l’inclusione di Bitcoin o di altre monete virtuali, ma l’intenzione sembra questa. Un’ennesima conferma arriva da un portavoce della società ed è affidata alle pagine di Reuters.

Guardiamo sempre alle forme di pagamento più rilevanti e continueremo a farlo in futuro. Non abbiamo piani in merito per l’immediato, ma le criptovalute sono qualcosa che stiamo tenendo d’occhio.



Nel suo intervento allo show Squawk on the Stree di CNBC, visibile qui sopra (il passaggio intorno al minuto 4:00), Iannone cita in modo diretto anche la possibilità di ospitare la compravendita di NFT sulla piattaforma. Una tipologia di business capace di richiamare un forte interesse negli ultimi mesi, in conseguenza ad alcune vendite multimilionarie: il caso più clamoroso è quello che riguarda un’opera digitale dell’artista Beeple ceduta per 69,3 milioni di dollari. Queste le parole di Iannone.

Stiamo esplorando opportunità a proposito di come portare gli NFT su eBay in modo semplice. Tutto ciò che è collezionabile è stato su eBay per decenni e continuerà a essere così per i prossimi decenni.

Il grafico mostra l’accoglienza riservata dal mercato azionario ai risultati finanziari relativi all’ultimo trimestre, annunciati da eBay la scorsa settimana.