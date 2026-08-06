JBL Wave Flex: magnifici auricolari Bluetooth IP54 in offerta su eBay

Stai cercando degli auricolari senza fili belli esteticamente e soprattutto con un audio eccellente e un’ottima autonomia, senza dover spendere chissà quanti soldi? Allora vai subito su eBay e potrai aggiungere al tuo carrello i JBL Wave Flex a soli 43,99 euro, invece che 69,99 euro.

Sul prezzo di partenza indicato da eBay c’è dunque uno sconto del 37% che ti fa risparmiare la bellezza di 26 euro sul totale. Con questi auricolari senza fili sarai in grado di ascoltare musica e fare chiamate anche in posti affollati e rumorosi senza nessun problema. Non ci sono tantissime unità disponibili quindi dovrai fare in fretta.

JBL Wave Flex: comodi e performanti

I JBL Wave Flex garantiscono un suono eccellente, grazie ai driver da 12 mm di ottima qualità che spingono forte sui bassi e garantiscono un suono cristallino. Sono dotati della tecnologia Smart Ambient che ti permette di parlare con chi ti sta vicino senza per forza togliere gli auricolari. E grazie all’app dedicata puoi creare il tuo profilo perfetto per musica e chiamate.

Hanno un design estremamente confortevole ed ergonomico che non blocca completamente il canale uditivo, sono leggerissimi e garantiscono la resistenza per l’acqua e la polvere con certificazione di grado IP54. Potrai quindi tenerli alle orecchie per tutto il tempo che vuoi senza fatica e anche mentre fai sport. Il Bluetooth 5.2 offre una connessione veloce e senza latenza con i tuoi dispositivi. Potrai ascoltare quello che desideri fino a 32 ore complessive grazie a 8 ore con gli auricolari e 24 ore con la custodia. In più con appena 10 minuti di ricarica avrai altre 2 ore di ascolto.

Goditi questa fantastica occasione prima che scada. Vai ora su eBay e acquista i tuoi JBL Wave Flex a soli 43,99 euro, invece che 69,99 euro. Se concludi l’ordine oggi potrai riceverli comodamente a casa tua in appena 3 giorni senza pagare la spedizione.