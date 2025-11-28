L'iPhone Air è un fiasco: ecco perché nessuno vuole più copiarlo

Quando Apple prova a fare qualcosa di nuovo e il pubblico risponde con un sonoro sbadiglio, nel mondo della tecnologia si crea un effetto onda. O meglio, un effetto terremoto. E stavolta la scossa è stata talmente forte che ha stroncato sul nascere decine di progetti dall’altra parte del mondo, in Cina, dove i produttori di smartphone osservano Cupertino come falchi pronti a copiare ogni mossa vincente.

Il problema? L’iPhone Air, il modello ultra-sottile lanciato quest’anno da Apple, si è rivelato tutto fuorché vincente. Mentre il resto della gamma iPhone 17 vola sugli scaffali, specialmente il modello base che sta sbriciolando i record del predecessore iPhone 16, il fratello “magro” langue in un angolo come il parente scomodo che nessuno vuole al proprio matrimonio.

iPhone Air è un flop, i produttori cinesi cancellano i loro cloni ultra-sottili

I produttori cinesi hanno sempre avuto un debole per Apple. Xiaomi, per esempio, ha persino saltato un numero di modello passando direttamente alla serie 17 solo per allinearsi agli iPhone 17. Una mossa di marketing tanto sfacciata quanto efficace nel richiamare l’attenzione.

Ma stavolta qualcosa è andato storto. Secondo DigiTimes, i principali costruttori cinesi, tra cui Vivo, Oppo e lo stesso Xiaomi, avrebbero congelato o addirittura cancellato i loro progetti di smartphone ultra-sottili in stile Air. La ragione? Le vendite deludenti del modello Apple e i problemi nella catena di fornitura hanno fatto suonare il campanello d’allarme. Secondo alcune fonti, Xiaomi aveva già sviluppato un dispositivo praticamente gemello dell’iPhone Air, che ora finirà nel dimenticatoio.

Anche Apple potrebbe mollare tutto

Il bello è che nemmeno Apple sembra più convinta del suo esperimento. Il gigante di Cupertino notoriamente non ama sbandierare i numeri di vendita, preferisce mantenere sempre un’aura di mistero. Ma quando le notizie sul flop dell’iPhone Air hanno iniziato a ricorrersi, è diventato impossibile ignorare la realtà. E la realtà dice che il pubblico non è interessato. Tanto che Apple stessa starebbe pensando di abbandonare definitivamente la linea Air, contrariamente ai piani iniziali che prevedevano un seguito.

Quindi perché copiare un flop quando ci si può concentrare su qualcosa che il pubblico vuole davvero? E così, mentre l’interesse per l’iPhone Air scema completamente, i suoi cloni mai nati riposano in pace nei cassetti dei laboratori di ricerca e sviluppo. Una storia di ambizione, imitazione e, alla fine, saggezza.