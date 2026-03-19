Xbox Series X|S: Quick Resume si può disattivare, finalmente

Il Quick Resume di Xbox è una funzionalità utile, finché non inizia a fare i capricci. La possibilità di saltare tra più giochi e riprendere esattamente da dove si era rimasti è una delle chicche esclusive delle console Series X|S.

Il problema è che alcuni giochi, specialmente quelli con componenti online, impazziscono quando il Quick Resume tenta di ricaricare lo stato salvato. Sessioni corrotte, disconnessioni, errori. E fino a oggi non c’era verso di disattivarlo per i giochi problematici. Dopo cinque anni di lamentele, Microsoft ha finalmente deciso di risolvere la questione con un banale interruttore (e ci voleva tanto?).

Come disattivare il Quick Resume su Xbox Series X|S

Gli Xbox Insiders selezionati per i test vedranno una nuova opzione “Gestisci Quick Resume” nel menu “Altre opzioni” della tile di un gioco. Una casella di spunta permetterà di disabilitare la funzione per quel gioco specifico. Microsoft consiglia di farlo solo se un gioco si comporta in modo anomalo con il Quick Resume attivato.

È una soluzione semplice per un problema che i giocatori segnalavano dal lancio nel 2020… Il Quick Resume resta attivo di default per tutti i giochi, come dovrebbe essere, ma in caso di problemi, si potrà finalmente disattivare. Fine della storia.

Altre novità in fase di test

Insieme al Quick Resume opzionale, Microsoft sta testando una personalizzazione più ampia della scheda Home.

Il numero di gruppi che gli utenti possono aggiungere sale da 2 a 10, con un’interfaccia semplificata per riordinarli e fissarli.

Si potranno personalizzare anche i colori di sistema, scegliendo tonalità e sfumature con slider dedicati.

Infine, aprendo un profilo nella guida, i cinque badge sbloccati più recentemente verranno mostrati in primo piano.

Tutte le novità sono in fase di test con gli Xbox Insiders e dovrebbero arrivare a tutti con i normali aggiornamenti mensili una volta che Microsoft sarà soddisfatta della stabilità.