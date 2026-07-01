 GTA 6 è arrivato su Amazon Italia al prezzo minimo garantito
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GTA 6 è arrivato su Amazon Italia al prezzo minimo garantito

È iniziata la vendita di GTA 6 (Grand Theft Auto VI) su Amazon Italia: scegli la versione adatta alla tua console, PS5 o Xbox Series X/S.
GTA 6 è arrivato su Amazon Italia al prezzo minimo garantito
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È iniziata la vendita di GTA 6 (Grand Theft Auto VI) su Amazon Italia: scegli la versione adatta alla tua console, PS5 o Xbox Series X/S.
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L’attesa è durata qualche giorno più del previsto, ma da oggi GTA 6 è in preordine su Amazon Italia. L’e-commerce ha iniziato a proporre il gioco nella versione fisica. Ricordiamo che la custodia non contiene il disco, ma solo un codice utile per eseguire il download nell’SSD della console. Si tratta di una prenotazione al prezzo minimo garantito. L’edizione è quella standard, venduta a 79,99 euro.

Compra GTA 6 su Amazon

Amazon ha messo in vendita GTA 6: eccolo

È la nuova creazione di Rockstar Games, il titolo più atteso dell’anno, quello che sembra avere tutte le carte in regola per diventare la killer application di questa generazione videoludica, definendo un nuovo punto di riferimento per il genere open world. Acquistandolo in anticipo rispetto all’uscita del 19 novembre si ha diritto al pacchetto Vintage Vice City che include alcuni contenuti aggiuntivi da utilizzare in-game. Scopri di più nella scheda del gioco.

Uno screenshot per il gameplay di GTA 6

Cosa significa che è proposto al prezzo minimo garantito? Vuol dire che se, da qui al lancio del 19 novembre verrà proposto uno sconto, l’e-commerce lo applicherà automatico prima che avvenga il pagamento. Non c’è bisogno di seguire o rincorrere le offerte. In altre parole, è una formula che garantisce il risparmio automatico in caso di promozioni. Le due versioni proposte sono quelle per PlayStation 5 e per Xbox Series X/S.

Grand Theft Auto VI - PlayStation 5 (Codice download)

Grand Theft Auto VI – PlayStation 5 (Codice download)

79,99
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La vendita e la spedizione sono gestite direttamente da Amazon attraverso la sua rete logistica, con la consegna gratuita a domicilio assicurata al day one. Non è da escludere che possa arrivare con qualche giorno di anticipo, così da concedere il tempo necessario per eseguire il download (non dovrebbe pesare poco). Al momento non c’è traccia della Ultimate Edition, per la quale è necessario passare da altri store, forse arriverà più avanti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 1 lug 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
1 lug 2026
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