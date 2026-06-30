GTA 6 non è su Amazon, ma così lo compri senza pagare altri store

Amazon non sta vendendo il gioco più atteso dell’anno, eppure i preordini di GTA 6 sono ufficialmente iniziati. Non è ben chiaro per quale motivo, ma cercando “gta 6” oppure “grand theft auto vi” sulla versione italiana dello store compaiono i titoli precedenti della serie, a partire da GTA 5. Eppure, su quella americana c’è.
Perché GTA 6 non c’è su Amazon in Italia?
Al momento non c’è una spiegazione ufficiale da parte dell’e-commerce, potrebbe trattarsi di un accordo di esclusiva preso dal publisher Take-Two con i distributori, con termini diversi per ogni territorio. Un modo per comprare Grand Theft Auto VI da Amazon, però c’è. Basta seguire questi passaggi.
- Acquistare una gift card per PS Store se la versione interessata è quella per PS5 oppure un buono per il negozio Xbox se si ha una console Microsoft;
- riscattare il valore del buono direttamente sulla console, inserendo il codice inviato da Amazon subito dopo l’acquisto;
- procedere al preordine di GTA 6 dallo store di PS5 o Xbox Series X/S.
La Standard Edition e la Ultimate Edition
Ricordiamo che il gioco è proposto nella Standard Edition a 79,99 euro e nella Ultimate Edition a 99,99 euro. Come si può intuire, quest’ultima ha diversi contenuti aggiuntivi che potranno essere utilizzati in-game, incluso il pacchetto Vintage Vice City con la berlina Vapid Stanier ’55 e un garage a Ocean Beach, outfit e acconciature d’epoca per Jason e Lucia e altro ancora.
Va sottolineato che la versione con custodia non contiene alcun disco, all’interno c’è solo un codice per il download. È una decisione presa da Rockstar e Take-Two che farà storcere il naso a molti, forse motivata dal fatto di voler mantenere contenuti i costi di produzione ed evitare la stampa del supporto fisico. La data di uscita rimane fissata al 19 novembre 2026, mancano meno di cinque mesi.