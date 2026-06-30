 GTA 6 non è su Amazon, ma così lo compri senza pagare altri store
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GTA 6 non è su Amazon, ma così lo compri senza pagare altri store

I preordini di GTA 6 sono iniziati, ma il gioco non compare su Amazon: c'è comunque un'alternativa per acquistarlo passando dall'e-commerce.
GTA 6 non è su Amazon, ma così lo compri senza pagare altri store
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I preordini di GTA 6 sono iniziati, ma il gioco non compare su Amazon: c'è comunque un'alternativa per acquistarlo passando dall'e-commerce.
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Amazon non sta vendendo il gioco più atteso dell’anno, eppure i preordini di GTA 6 sono ufficialmente iniziati. Non è ben chiaro per quale motivo, ma cercando “gta 6” oppure “grand theft auto vi” sulla versione italiana dello store compaiono i titoli precedenti della serie, a partire da GTA 5. Eppure, su quella americana c’è.

GTA 6 in vendita sulla versione USA di Amazon

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Perché GTA 6 non c’è su Amazon in Italia?

Al momento non c’è una spiegazione ufficiale da parte dell’e-commerce, potrebbe trattarsi di un accordo di esclusiva preso dal publisher Take-Two con i distributori, con termini diversi per ogni territorio. Un modo per comprare Grand Theft Auto VI da Amazon, però c’è. Basta seguire questi passaggi.

  1. Acquistare una gift card per PS Store se la versione interessata è quella per PS5 oppure un buono per il negozio Xbox se si ha una console Microsoft;
  2. riscattare il valore del buono direttamente sulla console, inserendo il codice inviato da Amazon subito dopo l’acquisto;
  3. procedere al preordine di GTA 6 dallo store di PS5 o Xbox Series X/S.

La Standard Edition e la Ultimate Edition

Ricordiamo che il gioco è proposto nella Standard Edition a 79,99 euro e nella Ultimate Edition a 99,99 euro. Come si può intuire, quest’ultima ha diversi contenuti aggiuntivi che potranno essere utilizzati in-game, incluso il pacchetto Vintage Vice City con la berlina Vapid Stanier ’55 e un garage a Ocean Beach, outfit e acconciature d’epoca per Jason e Lucia e altro ancora.

I contenuti aggiuntivi della Ultimate Edition di GTA 6

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Va sottolineato che la versione con custodia non contiene alcun disco, all’interno c’è solo un codice per il download. È una decisione presa da Rockstar e Take-Two che farà storcere il naso a molti, forse motivata dal fatto di voler mantenere contenuti i costi di produzione ed evitare la stampa del supporto fisico. La data di uscita rimane fissata al 19 novembre 2026, mancano meno di cinque mesi.

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Pubblicato il 30 giu 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
30 giu 2026
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