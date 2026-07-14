HP blocca la stampante perché la cartuccia è scaduta

La cosiddetta obsolescenza programmata raggiunge un livello superiore con il nuovo “trucco” implementato da HP. Nonostante critiche, denunce e sanzioni, l’azienda statunitense continua ad imporre la sua discutibile strategia di mercato. Il caso più recente è stato documentato da Il Salvagente. La stampante si blocca quando la cartuccia o il toner sono scaduti.

La soluzione migliore è scegliere un altro produttore

Sul numero di luglio della rivista viene descritta la vicenda di un utente. Ad un certo punto, la sua stampante ha smesso di funzionare. Non si era rotta e la cartuccia originale HP era stata installata da poco. Dopo aver contattato l’assistenza clienti ha scoperto che la cartuccia era scaduta. La stampante ha recuperato questa informazione sul server di HP, impedendo la stampa.

L’assistenza ha confermato la presenza di questo “blocco” implementato via software che non può essere rimosso. L’utente deve quindi buttare la cartuccia funzionante e comprarne una nuova. Non è noto se il consumatore è stato informato preventivamente con un avviso sulla confezione della cartuccia o nella documentazione della stampante, ma è chiaramente una strategia aziendale piuttosto discutibile con un elevato impatto ambientale.

La “funzionalità” è inclusa nel firmware Dynamic Security. In origine era stato introdotto per impedire l’uso di cartucce e toner non originali. L’azienda statunitense ha ricevuto una sanzione dall’autorità antitrust italiana e pagato un rimborso agli utenti. Il CEO aveva dichiarato che Dynamic Security protegge anche dai virus.

A marzo 2025, un aggiornamento scaricato automaticamente ha bloccato alcune stampanti laser con toner originale. A gennaio 2026 è stata distribuita la versione v2602A/B che ha esteso il Dynamic Security ad un numero maggiore di stampanti (anche quelle vendute 9 anni prima). Il blocco dovuto alla scadenza delle cartucce originali rientra sicuramente tra le pratiche vietate dalla direttiva UE 2024/825 sull’obsolescenza precoce.

La soluzione migliore è acquistare stampanti di un altro produttore oppure scegliere una stampante open source, come Openprinter, che usa cartucce HP rigenerate (alla faccia delle stampanti del produttore statunitense).