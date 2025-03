Aggiornamento firmware blocca le stampanti HP

HP vende ottime stampanti, ma è uno dei produttori più odiati perché impedisce di utilizzare toner o cartucce non originali. Da alcuni giorni ha ricevuto un’altra critica dagli utenti. Dopo aver installato il firmware più recente, le multifunzione LaserJet MFP M232-M237 diventano soprammobili. HP ha comunicato che fornirà una soluzione.

Toner non riconosciuto e stampante bloccata

Il firmware incriminato è la versione 20250209 distribuita lo scorso 4 marzo per le stampanti multifunzione LaserJet MFP dal modello M232 al modello M237. Nelle note di rilascio è scritto che il firmware corregge un problema con IPP Everywhere e altri bug, introduce miglioramenti generali e include patch di sicurezza.

Non c’è dunque nessun riferimento al toner. Diversi utenti hanno segnalato sul forum di supporto che, all’improvviso, non è più possibile stampare. Viene mostrato un codice di errore 11 e la spia del toner lampeggia, indicando che non è presente. Tutti gli utenti hanno usato un toner originale. Qualcuno ha provato a pulire i contatti e reinstallare il toner, ma senza successo.

Un portavoce di HP ha dichiarato:

Siamo a conoscenza di un problema di firmware che riguarda un numero limitato di dispositivi HP LaserJet serie 200 e il nostro team sta lavorando attivamente ad una soluzione. Per assistenza, i clienti interessati possono contattare il nostro team di supporto.

Il produttore statunitense non ha fornito altri dettagli, né una scadenza per il rilascio di un nuovo firmware. Non è chiaro se gli utenti potranno installare l’aggiornamento anche in presenza dell’errore. Alcuni utenti hanno già deciso di acquistare una multifunzione di Brother. Il consiglio è disattivare l’installazione automatica del firmware.