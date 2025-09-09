Apple Watch Series 11: 5G e misuratore della pressione

A introdurre la nuova generazione di smartwatch Apple è un video ricco di testimonianze che spiegano come il dispositivo possa tornare utile per la tutela della salute, grazie alle tante funzionalità dedicate. L’evento di oggi (Awe dropping) è l’occasione per presentare Apple Watch Series 11.

Tutto quello che c’è da sapere su Apple Watch Series 11

Include la connettività 5G, l’interfaccia è stata ridisegnata in pieno stile Liquid Glass e supporta la misurazione di molti parametri biometrici. A questo proposito, è in grado di rilevare i rischi per la salute legati all’ipertensione, effettuando un rilevamento continuo della pressione sanguigna. Individua inoltre le apnee notturne ed effettua una valutazione precisa della qualità del sonno, fornendo suggerimenti mirati.

Migliora la durata della batteria, arrivando a 24 ore di autonomia con una sola ricarica. Come sempre, ci sono diverse colorazioni e finiture, senza contare le combinazioni con i cinturini. Il prezzo della versione base è 399 dollari.

Il nuovo Apple Watch SE 3

C’è spazio anche per il nuovo Apple Watch SE 3 con chip S10. Può essere definito come la versione economica del fratello maggiore, da cui eredita però alcune caratteristiche avanzate, a partire da quelle dedicate alla salute, al benessere e alla sicurezza. Si parte da 249 dollari.

C’è anche Apple Watch Ultra 3

Gli annunci non si fermano qui, c’è anche Apple Watch Ultra 3. Integra un nuovo display con diagonale più ampia e cornici più sottili, senza aumentare le dimensioni.

Incrementata anche la frequenza di aggiornamento del pannello, senza influire negativamente sull’autonomia, che arriva ora a 42 ore con una sola ricarica. Non mancano nemmeno la connettività 5G e satellitare.

Costa 799 dollari nella configurazione base. Tutti i modelli presentati sono in preordine da oggi e in arrivo il 19 settembre.

… in aggiornamento