Amazon eero 7: il nuovo router mesh WiFi 7 è in sconto

Il router WiFi 7 Mesh Amazon eero 7 è destinato a diventare una rivoluzione in meglio per la tua connessione internet: per avere velocità supersoniche e una stabilità imbattibile in ogni angolo della casa e dall’installazione semplice e veloce, oggi puoi acquistarlo con un primo sconto su Amazon a soli 169,99 euro invece di 199,99. Anche a rate.

Le caratteristiche di Amazon eero 7

Amazon eero 7 sfrutta il WiFi 7 per portare velocità, stabilità e copertura totale in ogni angolo della casa. Sfruttando il software brevettato TrueMesh, abbinato alle funzioni TrueRoam e TrueChannel, il segnale si adatta in tempo reale alle tue esigenze, garantendo sempre la connessione più efficiente e affidabile.

La copertura è garantita fino a 190 m² e supporta oltre 120 dispositivi contemporaneamente: un mostro per avere una casa sempre connessa, ideale per famiglie numerose o se lavori da remoto.

Le velocità del resto sono di alto livello: il router supporta piani Internet fino a 2,5 Gbps grazie a due porte auto‑sensing da 2,5 GbE e raggiunge 1,8 Gbps in wireless. La funzione Multi‑Link Operation (MLO) del Wi‑Fi 7 garantisce performance elevate anche con più dispositivi in contemporanea.

Compatibile con tutte le generazioni di eero e con integrazione con tutti i dispositivi Amazon Echo, con eero 7 avrai un sistema compatto, potente e pronto al futuro per la connettività domestica. Acquistalo ora a soli 169,99 euro invece di 199,99.