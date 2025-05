Google Simplify su iOS semplifica testi complessi con l'AI

Navigando sul web, capita spesso di imbattersi in testi pieni di gergo tecnico o concetti astrusi. E così, ci ritroviamo a cercare su Google una spiegazione più chiara. Ora, il colosso di Mountain View ha pensato di integrare direttamente nell’app per iOS una funzione che sfrutta l’intelligenza artificiale per rendere i testi complessi più facili da capire, senza abbandonare la pagina.

Google Simplify, testi complessi più semplici su iOS grazie all’AI

La nuova funzione si chiama Simplify e il nome dice già tutto. Si basa su un approccio innovativo di perfezionamento dei prompt sviluppato da Google Research. Per usarla, basta selezionare un testo complesso in una pagina web e toccare l’icona “Simplify”. A quel punto, entra in gioco Gemini, il modello di AI che lavora dietro le quinte per “digerire” i passaggi complicati senza perdere i dettagli chiave. Comparirà una versione semplificata del brano, per aiutare a comprendere le informazioni e proseguire nella lettura.

Con Simplify, Google probabilmente spera che le persone restino all’interno del suo ecosistema di strumenti e servizi quando hanno bisogno di aiuto su argomenti complessi, invece di rivolgersi a popolari tool di terze parti come ChatGPT di OpenAI.

Google Simplify per facilitare l’apprendimento sul web

Google spiega che l’idea alla base di Simplify è rendere più accessibili gli argomenti complessi che le persone possono incontrare quando cercano di imparare qualcosa di nuovo sul web.

“Il nostro scopo richiede modelli che parafrasino idee complesse in modo accurato, senza introdurre errori o omettere dettagli importanti“, si legge nel post sul blog di Google. “Il testo riscritto deve aiutare il lettore a capire materiale impegnativo senza sacrificare l’integrità delle informazioni originali“.

Il nuovo metodo, infatti, è diverso dal riassunto (dove è accettabile omettere informazioni) o dalla spiegazione (dove l’AI potrebbe aggiungere testo extra). L’obiettivo del sistema è migliorare la chiarezza preservando meticolosamente il significato, i dettagli e le sfumature originali del testo.

Simplify è in fase di rilascio per gli utenti iOS in questa settimana.