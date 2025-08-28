 iPhone 16 Pro 512GB: sconto di 150 euro su Amazon
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

iPhone 16 Pro 512GB: sconto di 150 euro su Amazon

Ottimo sconto su Amazon per la versione da 512GB di iPhone 16 Pro: puoi risparmiare 150 euro.
iPhone 16 Pro 512GB: sconto di 150 euro su Amazon
Tecnologia Mobile
Ottimo sconto su Amazon per la versione da 512GB di iPhone 16 Pro: puoi risparmiare 150 euro.

La variante da 512GB di iPhone 16 Pro è protagonista di uno sconto molto importante su Amazon. Lo smartphone top della gamma Apple con tantissimo spazio a disposizione può essere tuo al prezzo eccezionale di 1479 euro invece di 1619, con possibilità di pagarlo a rate a tasso zero.

Acquista iPhone 16 Pro 512GB su Amazon

iPhone 16 Pro 512GB

Le caratteristiche di iPhone 16 Pro 512GB

iPhone 16 Pro sorprende per il suo design in titanio nero che mette insieme eleganza, resistenza e leggerezza esaltando un display Super Retina XDR da 6.3 pollici protetto dal Ceramic Shield di ultima generazione.

Apple iPhone 16 Pro 512 GB: Telefono 5G con Controllo fotocamera, Dolby Vision 4K a 120 fps e un’autonomia senza precedenti. Compatibile con AirPods; Titanio nero

Apple iPhone 16 Pro 512 GB: Telefono 5G con Controllo fotocamera, Dolby Vision 4K a 120 fps e un’autonomia senza precedenti. Compatibile con AirPods; Titanio nero

1.479,00 1.619,00€ -9%
Vedi l'offerta

Grazie al chip A18 Pro è progettato per sfruttare al massimo Apple Intelligence, il tuo assistente virtuale pronto a supportarti nel quotidiano. Un chipset potentissimo e al contempo anche efficiente che è in grado di garantire un’autonomia fino a 27 ore di riproduzione video, con ricarica rapida via USB-C o wireless tramite MagSafe.

La nuova fotocamera Fusion da 48 MP e l’ultra‑grandangolo da 48 MP migliorato catturano dettagli straordinari, con stili fotografici di nuova generazione e pulsante Controllo Fotocamera con cui accedere istantaneamente a zoom, profondità di campo e altri strumenti.

Acquista iPhone 16 Pro 512GB su Amazon

Dotato di connettività 5G, è lo smartphone per prestazioni di livello professionale destinato a durare a lungo: acquistalo ora con 150 euro di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 ago 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Power bank multiplo da 10.000mAh e con ricarica rapida in offerta a meno di 20 euro

Power bank multiplo da 10.000mAh e con ricarica rapida in offerta a meno di 20 euro
Honor annuncia MagiBook Art 14 2025 e MagicPad 3

Honor annuncia MagiBook Art 14 2025 e MagicPad 3
HONOR Magic V5 arriva in Italia: lo smartphone pieghevole più sottile e potente con AI avanzata

HONOR Magic V5 arriva in Italia: lo smartphone pieghevole più sottile e potente con AI avanzata
Non crederai al prezzo! Scorte limitate di iPhone 16 su eBay

Non crederai al prezzo! Scorte limitate di iPhone 16 su eBay
Power bank multiplo da 10.000mAh e con ricarica rapida in offerta a meno di 20 euro

Power bank multiplo da 10.000mAh e con ricarica rapida in offerta a meno di 20 euro
Honor annuncia MagiBook Art 14 2025 e MagicPad 3

Honor annuncia MagiBook Art 14 2025 e MagicPad 3
HONOR Magic V5 arriva in Italia: lo smartphone pieghevole più sottile e potente con AI avanzata

HONOR Magic V5 arriva in Italia: lo smartphone pieghevole più sottile e potente con AI avanzata
Non crederai al prezzo! Scorte limitate di iPhone 16 su eBay

Non crederai al prezzo! Scorte limitate di iPhone 16 su eBay
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
28 ago 2025
Link copiato negli appunti