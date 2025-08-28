iPhone 16 Pro 512GB: sconto di 150 euro su Amazon

La variante da 512GB di iPhone 16 Pro è protagonista di uno sconto molto importante su Amazon. Lo smartphone top della gamma Apple con tantissimo spazio a disposizione può essere tuo al prezzo eccezionale di 1479 euro invece di 1619, con possibilità di pagarlo a rate a tasso zero.

Le caratteristiche di iPhone 16 Pro 512GB

iPhone 16 Pro sorprende per il suo design in titanio nero che mette insieme eleganza, resistenza e leggerezza esaltando un display Super Retina XDR da 6.3 pollici protetto dal Ceramic Shield di ultima generazione.

Grazie al chip A18 Pro è progettato per sfruttare al massimo Apple Intelligence, il tuo assistente virtuale pronto a supportarti nel quotidiano. Un chipset potentissimo e al contempo anche efficiente che è in grado di garantire un’autonomia fino a 27 ore di riproduzione video, con ricarica rapida via USB-C o wireless tramite MagSafe.

La nuova fotocamera Fusion da 48 MP e l’ultra‑grandangolo da 48 MP migliorato catturano dettagli straordinari, con stili fotografici di nuova generazione e pulsante Controllo Fotocamera con cui accedere istantaneamente a zoom, profondità di campo e altri strumenti.

Dotato di connettività 5G, è lo smartphone per prestazioni di livello professionale destinato a durare a lungo: acquistalo ora con 150 euro di sconto.