Anthropic userà le chat per addestrare Claude

Non bastavano le accuse di violazione del copyright e l’uso di Claude come cyber arma. Ora c’è un altro argomento che innescherà sicuramente lunghe discussioni. A partire dal 28 settembre, Anthropic userà le chat e le sessioni di coding per addestrare e migliorare i modelli AI. Gli utenti potranno però cambiate l’impostazione in qualsiasi momento.

Attenzione alla notifica sulla privacy

Anthropic spiega che tutti i LLM (Large Language Model) sono addestrati con enormi quantità di dati. Quelli ottenuti dall’interazione in tempo reale con i chatbot sono i più utili. A partire da oggi, gli utenti vedranno una notifica al login relativa alla nuova policy sulla privacy. Nella schermata è presente l’opzione (già selezionata) che consente alla startup californiana di usare il testo delle chat e le sessioni di coding per addestrare e migliorare i modelli Claude.

Come si può vedere nello screenshot è evidenziato maggiormente il pulsante Accept (Accetta), ma è possibile anche cliccare sul pulsante Not now (Non ora) per posticipare la scelta. Gli utenti dovranno comunque decidere entro il 28 settembre, altrimenti non potranno più usare il servizio.

L’impostazione si applica alle nuove chat e a quelle ripristinate, oltre che alle sessioni di coding. I nuovi utenti dovranno scegliere durante la procedura di registrazione. La novità riguarda i piani Claude Free, Pro e Max (non sono interessati i piani commerciali, né l’accesso tramite API, Amazon Bedrock e Google Vertex AI).

In qualsiasi momento è possibile deselezionare l’opzione nelle impostazioni della privacy, ma la scelta sarà valida solo per le chat e le sessioni di coding future. Anthropic continuerà a conservare i dati per 30 giorni se l’utente non autorizza il suo utilizzo. Se invece accetta di addestrare i modelli AI, i dati verranno conservati per cinque anni.

L’azienda di San Francisco garantisce che i dati sensibili verranno offuscati o filtrati tramite sistemi automatizzati e che non venderà i dati a terze parti.