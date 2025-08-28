 SSD 500GB per laptop e PC handheld a un prezzo IMPERDIBILE su Amazon
Questa SSD interna WD_Black pensata per laptop e dispositivi portatili da gaming è in sconto a un prezzo da non perdere.
WD_Black SN1700 è una SSD M.2 2280 interna da 500GB pensata specificamente per laptop e dispositivi portatili da gaming, come Steam Deck o ASUS Rog Ally. Dotata di velocità di lettura fino a 7250MB al secondo e fino a 6900 MB al secondo in scrittura è perfetta per gli appassionati di videogiochi con tempi di caricamento azzerati. Puoi acquistarla a soli 52,19 euro invece di 71,99.

Acquista la SSD su Amazon

SSD WD_Black SN7100

Le caratteristiche della SSD WD_Black SN7100

Le specifiche che abbiamo preannunciato sono quelle che servono per tempi di caricamento ridotti e reattività immediata per una SSD pensata per i gamer con un’efficienza energetica fino al 100% superiore rispetto alla generazione precedente e un’architettura ottimizzata per prestazioni fino al 35% più veloci.

WD_BLACK SN7100 500GB NVMe SSD Interno, M.2 2280, velocità di lettura fino a 6800 MB/s, Next Gen TLC 3D NAND, WD_BLACK DASHBOARD, Progettata per i laptop e i dispositivi portatili da gaming

WD_BLACK SN7100 500GB NVMe SSD Interno, M.2 2280, velocità di lettura fino a 6800 MB/s, Next Gen TLC 3D NAND, WD_BLACK DASHBOARD, Progettata per i laptop e i dispositivi portatili da gaming

52,19 71,99€ -28%
Vedi l'offerta

Noi ti abbiamo segnalato lo sconto sulla 500GB, ma sono disponibili anche su tagli fino a 2TB, così che tu possa ampliare lo spazio per i tuoi titoli preferiti e per le nuove uscite, senza dover sacrificare nulla. Inoltre, con la WD_BLACK Dashboard (scaricabile su Windows) puoi monitorare lo stato dell’unità e ottimizzarne le prestazioni in tempo reale.

Acquista la SSD su Amazon

Una SSD compatta, veloce e resistente: acquistala ora in offerta a partire da 52,19 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 ago 2025

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
28 ago 2025
