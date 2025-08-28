SSD 500GB per laptop e PC handheld a un prezzo IMPERDIBILE su Amazon

WD_Black SN1700 è una SSD M.2 2280 interna da 500GB pensata specificamente per laptop e dispositivi portatili da gaming, come Steam Deck o ASUS Rog Ally. Dotata di velocità di lettura fino a 7250MB al secondo e fino a 6900 MB al secondo in scrittura è perfetta per gli appassionati di videogiochi con tempi di caricamento azzerati. Puoi acquistarla a soli 52,19 euro invece di 71,99.

Le caratteristiche della SSD WD_Black SN7100

Le specifiche che abbiamo preannunciato sono quelle che servono per tempi di caricamento ridotti e reattività immediata per una SSD pensata per i gamer con un’efficienza energetica fino al 100% superiore rispetto alla generazione precedente e un’architettura ottimizzata per prestazioni fino al 35% più veloci.

Noi ti abbiamo segnalato lo sconto sulla 500GB, ma sono disponibili anche su tagli fino a 2TB, così che tu possa ampliare lo spazio per i tuoi titoli preferiti e per le nuove uscite, senza dover sacrificare nulla. Inoltre, con la WD_BLACK Dashboard (scaricabile su Windows) puoi monitorare lo stato dell’unità e ottimizzarne le prestazioni in tempo reale.

Una SSD compatta, veloce e resistente: acquistala ora in offerta a partire da 52,19 euro.