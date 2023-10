Amazon Prime Air in Italia nel 2024

Amazon ha annunciato che il servizio Prime Air sarà disponibile in Italia entro il 2024. Le consegne verranno effettuate entro 60 minuti dall’ordine (alcuni prodotti), utilizzando i nuovi droni MK30. Il servizio, già attivo in due città degli Stati Uniti, verrà esteso anche al Regno Unito e una terza città statunitense.

Consegne con i droni in Italia

Il servizio Amazon Prime Air è attualmente disponibile nelle città di Lockeford (California) e College Station (Texas). I pacchi sono consegnati con i droni MK27-2 a sei rotori che possono trasportare un carico massimo di circa 2,3 Kg ad una velocità di circa 80 Km/h.

Per le consegne in Italia (non sono ancora note le città) verranno usati i nuovi MK30. Questi droni possono coprire una distanza maggiore a quelle degli attuali MK27-2 e trasportare un carico massimo di circa 2,3 Kg, anche in condizioni climatiche avverse (pioggia leggera, temperature basse/alte). I droni MK30 sono inoltre più leggeri, veloci, silenziosi e sfruttano un sistema denominato VTOL (Vertical Take-Off and Landing) che consente di decollare e atterrare in verticale e volare in orizzontale.

I nuovi droni integrano inoltre un sistema “sense-and-avoid” che permette di rilevare ed evitare gli ostacoli, come persone e animali. Il pacco viene trasportato all’interno del drone per proteggere il contenuto. Entro fine anno, gli utenti italiani potranno scegliere Prime Air come metodo di consegna (ovviamente servirà un abbonamento Prime).

I droni devono ancora ricevere le necessarie autorizzazioni da ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) e EASA (European Union Aviation Safety Agency), ma è solo questione di tempo. Entro la fine del 2024, i pacchi cadranno dal cielo anche in Italia.