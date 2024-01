Influencer: AGCOM pubblica le linee guida

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha pubblicato le linee guida per gli influencer approvate durante la riunione del 10 gennaio. Al termine della consultazione pubblica sono state individuate le disposizioni del Testo unico dei servizi di media audiovisivi che dovranno essere rispettate. Ulteriori misure verranno definite con un tavolo tecnico, al quale parteciperanno tutte le parti interessate.

Regole e sanzioni per gli influencer

Le linee guida stabiliscono innanzitutto chi viene considerato un influencer. Si tratta di soggetti che svolgono un’attività economica analoga o assimilabile a quella dei fornitori di servizi di media audiovisivi, pubblicano contenuti suscettibili di generare reddito e hanno la responsabilità editoriale dei contenuti.

Le regole si applicano agli influencer con almeno un milione di follower (calcolati sommando i follower di tutte le piattaforme), hanno pubblicato almeno 24 contenuti nell’anno precedente e hanno superato un valore di engagement medio di almeno il 2% su una piattaforma negli ultimi sei mesi.

Gli influencer dovranno quindi rispettare alcune disposizioni del Testo unico dei servizi di media audiovisivi (decreto legislativo n. 208 dell’8 novembre 2021). In particolare, i contenuti non devono contenere alcuna istigazione o provocazione a commettere reati ovvero apologia degli stessi, garantire il rispetto della dignità umana, non contenere espressioni suscettibili di diffondere, incitare, propagandare, giustificare, minimizzare o legittimare la violenza, l’odio o la discriminazione, rispettare le norme in tema di tutela dei minori.

Inoltre, gli influncer non devono fare ricorso a tecniche subliminali e devono indicare chiaramente la natura pubblicitaria del contenuto. Infine, gli influencer devono rispettare le norme sul diritto d’autore e garantire la presentazione veritiera dei fatti, verificando le informazioni attraverso la citazione delle fonti.

In caso di violazione delle regole si applicano le sanzioni previste dall’art. 67 del Testo unico che vanno da un minimo di 10.329 euro ad un massimo di 600.000 euro. Durante i lavori del tavolo tecnico, che inizieranno entro 60 giorni, verrà definita meglio la figura di influencer. Sono previste anche ulteriori misure attraverso uno o più codici di condotta.