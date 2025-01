UE rivaluta indagini su Apple, Google e Meta?

La Commissione europea potrebbe rivalutare le indagini avviate nei confronti di Apple, Google e Meta, dopo le richieste di intervento fatte a Donald Trump dalle aziende interessate. Un portavoce ha tuttavia smentito l’indiscrezione pubblicata dal Financial Times, confermando che l’arrivo alla Casa Bianca del nuovo Presidente non comporterà modifiche ai procedimenti in corso.

Scontro USA-Europa?

Mark Zuckerberg ha recentemente dichiarato che il governo dovrebbe proteggere le aziende statunitensi, ovvero fare pressione per impedire all’Europa di infliggere sanzioni in caso di violazione delle leggi. Elon Musk aveva invece accusato l’Europa di censurare le discussioni su X con le sue leggi.

Secondo le fonti del Financial Times, la Commissione europea avrebbe avviato una revisione dei procedimenti in corso. Per la possibile violazione del Digital Markets Act sono state avviate indagini nei confronti di Apple, Google e Meta a fine marzo 2024. Per Apple e Meta sono stati anche pubblicati i risultati preliminari.

Altre indagini nei confronti di Apple sono state avviate a fine giugno 2024 sulla Core Technology Fee e a fine settembre 2024 sull’interoperabilità.

Meta è finita sotto indagine anche per la presunta violazione del Digital Services Act (aprile e maggio 2024). Il primo procedimento era stato però avviato nei confronti di X a dicembre 2023. I risultati preliminari sono stati pubblicati a luglio 2024 e si attende la decisione finale.

Una portavoce della Commissione europea ha smentito l’indiscrezione del Financial Times: