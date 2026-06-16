Il flip phone di Commodore che sfida gli smartphone: Callback 8020

Dopo aver riportato in vita il classico C64 per la gioia dei retrogamer, Commodore ha deciso di produrre un flip phone: sta arrivando il Callback 8020. Niente perdite di tempo sui social network, niente scrolling, niente touchscreen e nessuna cessione dei dati personali, ma compatibilità garantita (dichiarata) con il 99% delle applicazioni Android in circolazione, senza dimenticare la scrittura in stile T9, il sintonizzatore radio FM e il supporto a tutti gli operatori nel mondo.

È in arrivo il flip phone Commodore Callback 8020

Tra le specifiche tecniche figurano un display interno e uno esterno (quest’ultimo monocromatico), una fotocamera posteriore da 48 megapixel con sensore Sony, flash e autofocus. La batteria da 1.550 mAh dovrebbe essere sufficiente per una settimana di autonomia. Lato software, è da segnalare la collaborazione con Jolla, team di ex ingegneri Nokia già responsabili di Sailfish OS. Integra una piattaforma basata su Linux.

Qui sotto il video di presentazione, rigorosamente realizzato con uno stile che strizza l’occhio al vintage. Mette in luce alcuni dettagli del design, a partire dall’inclusione della porta USB-C per arrivare ai LED colorati utilizzati per le notifiche.

Ci sono poi gli Snapbacks, pannelli rimovibili che permetteranno di cambiare coloro e aspetto al telefono. Proprio come avveniva tra la fine degli anni ’90 e i primi ’00, altri tempi.

Sarà sufficiente l’effetto nostalgia per le vendite?

Commodore Callback 8020 non è ancora in vendita, ma attraverso il sito ufficiale ci si può iscrivere alla lista d’attesa per ricevere un avviso quando inizierà la fase di pre-ordine, il 30 giugno. Facendolo, si otterrà anche uno sconto di 50 dollari sull’acquisto.

Lo si potrà comprare al prezzo di 474,92 euro (non esattamente economico) nelle versioni BASIC Beige, ProtoPET White e SX Silver. Saranno invece più costose la Starlight Edition con scocca trasparente e la Founders Edition con finitura in oro. Il successo commerciale dell’iniziativa è tutto da verificare.