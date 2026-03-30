Perché OpenAI ha davvero chiuso Sora, tutta la verità

La chiusura di Sora la settimana scorsa aveva generato più di qualche sospetto. L’app invitava gli utenti a caricare i propri volti, era tutto un piano per raccogliere dati biometrici? Secondo un’indagine del Wall Street Journal, la spiegazione è molto più banale: Sora era un pozzo senza fondo che bruciava circa un milione di dollari al giorno e che quasi nessuno usava. E nel frattempo, Anthropic stava vincendo la guerra che conta.

OpenAI ha chiuso Sora perché perdeva soldi e terreno contro Anthropic

Dopo un lancio spettacolare, gli utenti attivi di Sora nel mondo avevano raggiunto un picco di circa un milione, poi erano crollati sotto i 500.000. Ogni persona che si inseriva in una scena fantastica consumava chip AI da un pool limitato. La generazione video è tra i processi AI più costosi in assoluto, e Sora lo dimostrava ogni giorno… Il rapporto costo-utenti era insostenibile. Non si trattava di un prodotto amato ma costoso, era un prodotto costoso e usato sempre meno.

Mentre un intero team di OpenAI era concentrato sul far funzionare Sora, Anthropic stava conquistando silenziosamente gli sviluppatori e le aziende, il segmento che genera i ricavi veri. Claude Code in particolare stava erodendo la posizione di OpenAI nel coding AI, il mercato con la crescita più rapida e i margini più alti.

Sam Altman ha fatto la scelta: uccidere Sora, liberare la capacità di calcolo, rifocalizzare tutto su ChatGPT e Codex. La “missione secondaria” a cui Fidji Simo si riferiva la scorsa settimana, evitare le distrazioni, era Sora.

Disney ha saputo della chiusura un’ora prima del pubblico

Per capire quanto improvvisa sia stata la decisione, basta guardare cosa è successo a Disney. Il colosso dell’intrattenimento aveva impegnato un miliardo di dollari nella partnership, licenza dei personaggi, contenuti AI su Disney Plus, integrazione nell’ecosistema Sora. Ha scoperto che Sora sarebbe stato chiuso meno di un’ora prima dell’annuncio pubblico…

Se serviva una dimostrazione di quanto poco valesse Sora nella strategia di OpenAI al momento della chiusura, questa è la più eloquente.

La lezione

Sora è il caso di studio perfetto di cosa succede quando l’hype supera il prodotto. Demo virali che promettevano il futuro del video. Un lancio che non ha mantenuto le promesse. Utenti che provavano e se ne andavano. Costi computazionali che crescevano mentre il pubblico si restringeva. E un concorrente, Anthropic, che nel frattempo costruiva qualcosa di più utile e meno costoso.

Altman ha scelto la sopravvivenza competitiva sul prestigio tecnologico. Probabilmente la decisione giusta, ma un milione di dollari al giorno per sei mesi sono circa 180 milioni di dollari buttati prima di arrivarci.