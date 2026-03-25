OpenAI chiude Sora e salta l'accordo con Disney

Sora è morto. Il generatore video AI che OpenAI aveva lanciato a fine 2024, con demo virali, lista d’attesa infinita, e un accordo da un miliardo di dollari con Disney viene chiuso. Nessun piano per integrarlo in ChatGPT, come si era vociferato. Solo un tweet del team Sora: Stiamo dicendo addio a Sora.

Sora è morto: OpenAI chiude il generatore video e sfuma l’accordo con Disney, cosa è successo

Martedì pomeriggio, OpenAI ha annunciato la fine di Sora, sia l’app in stile TikTok sia l’accesso API per gli sviluppatori. Il Wall Street Journal aveva anticipato la notizia, riportando che Sam Altman aveva informato i dipendenti della decisione. Secondo The Hollywood Reporter, l’accordo con Disney annunciato a dicembre viene di conseguenza annullato.

OpenAI non ha spiegato le ragioni della chiusura, ma i segnali c’erano. Pochi mesi fa, Altman aveva dichiarato un “codice rosso” interno per il rischio di perdere terreno rispetto a Google Gemini su ChatGPT. La settimana scorsa è emerso che OpenAI sta lavorando a una super app desktop che unifica ChatGPT, Codex e il browser AI Atlas, come parte di una strategia di rifocalizzazione che la CEO delle applicazioni Fidji Simo ha definito necessaria per evitare distrazioni. E Sora, a quanto pare, era una distrazione.

Da demo virale a prodotto fallito

La storia di Sora è un caso da manuale. Le demo iniziali nel febbraio 2024 avevano lasciato il mondo a bocca aperta: video fotorealistici generati da prompt testuali, con una qualità che sembrava avanti di anni rispetto alla concorrenza. L’attesa è cresciuta per mesi. Poi il lancio effettivo, e la realtà: tempi di generazione lunghi, risultati incoerenti, costi elevati, un’interfaccia confusa.

Nel frattempo, la concorrenza non è rimasta ferma. ByteDance con Seedance (bloccato per problemi legali, ma tecnicamente impressionante), Kling, Runway, Pika, il mercato della generazione video AI si è affollato rapidamente. E il modello di business di Sora non ha mai trovato una forma convincente, troppo costoso da offrire gratuitamente, non abbastanza buono da giustificare un prezzo premium, non abbastanza integrato in ChatGPT per essere utile nel quotidiano.

Il miliardo di dollari di Disney evapora

L’accordo Disney era il segnale che Sora aveva ambizioni enormi. Un miliardo di dollari, i personaggi Disney dentro un generatore AI, contenuti generati su Disney Plus, era la promessa che l’AI generativa sarebbe entrata nell’intrattenimento mainstream. Quel futuro non si è materializzato, e il fatto che Disney stia uscendo dall’accordo racconta quanto rapidamente le cose siano cambiate.

Per OpenAI, la chiusura di Sora è una lezione costosa ma probabilmente giusta: meglio concentrare le risorse su ChatGPT, Codex e il browser, i prodotti che generano ricavi e crescita, piuttosto che inseguire un generatore video che bruciava risorse senza un modello di business chiaro.