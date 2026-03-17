Rivoluzione OpenAI: coding ed enterprise centrali, basta side quest

Coding e clienti enterprise: sono queste le due nuove priorità assolute per OpenAI. È lì che ci sono i più ampi margini di profitto e di crescita, è lì che si vuole concentrare l’organizzazione di Sam Altman, soprattutto tenendo conto di una concorrenza sul fronte dei chatbot AI sempre più agguerrita e con la leadership di ChatGPT che rischia di essere messa in discussione. Da qui in avanti non ci sarà spazio per le side quest, i progetti ritenuti di secondaria importanza.

OpenAI cambia pelle: solo coding ed enterprise

A comunicare al team queste nuove linee guida è stata Fidji Simo (CEO of Applications). O meglio, sarebbe stata, considerando che si tratta di un’indiscrezione riportata dal Wall Street Journal e non confermata in via ufficiale. Questa la nuova mission.

Non possiamo perdere questo momento perché siamo distratti da attività secondarie. Dobbiamo davvero raggiungere l’obiettivo della produttività in generale e in particolare della produttività sul fronte aziendale.

Se così fosse (e l’esperienza ci suggerisce che è così), potremmo assistere a un radicale cambio di rotta per la realtà che più di ogni altra ha avuto un impatto sul settore dell’intelligenza artificiale generativa. Una netta rottura rispetto a quanto visto, ad esempio, nel corso dell’ultimo anno, con l’arrivo del browser Atlas e con Sora per la creazione dei video.

Prodotti consumer accantonati o abbandonati?

Potrebbe essere messa in discussione anche la realizzazione del primo dispositivo del marchio. Secondo le indiscrezioni trapelate, si tratterebbe di un indossabile progettato con lo zampino di Jony Ive, per definizione un prodotto consumere e su cui potrebbe dunque calare la scure dei tagli.

Ci sono data center da costruire e accordi istituzionali da onorare. Lo spirito di innovazione che ha fin qui caratterizzato la creatura di Sam Altman potrebbe essere sacrificato sull’altare della crescita e della monetizzazione.