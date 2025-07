Anthropic: class action per copie pirata dei libri

Un giudice della California ha deciso che tre autori possono avviare una class action contro Anthropic. L’azienda di San Francisco è accusata di aver scaricato milioni di copie pirata di libri per l’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale generativa (Claude). Il cosiddetto fair use è valido solo se i libri vengono acquistati.

Risarcimento da miliardi di dollari?

Lo scontro legale è iniziato ad agosto 2024, quando tre autori (Andrea Bartz, Charles Graeber e Kirk Wallace Johnson) hanno presentato una denuncia contro Anthropic per violazione del diritto d’autore. L’azienda californiana ha ottenuto profitti milionari utilizzando opere protette dal copyright, senza pagare nessun compenso.

Il giudice William Alsup ha dato ragione ad Anthropic per quanto riguarda il fair use previsto dalla legge sul copyright in vigore negli Stati Uniti, evidenziando però che il download delle copie pirata è illegale. In pratica è possibile usare i libri per l’addestramento dei modelli AI solo se vengono acquistati.

Lo stesso giudice ha quindi approvato la richiesta di class action per l’uso di oltre 7 milioni di copie pirata scaricate tramite le “biblioteche” LibGen e PiLiMi. I tre autori possono chiedere un risarcimento danni per conto di tutti gli scrittori statunitensi, i cui libri sono inclusi nel catalogo delle suddette biblioteche pirata.

Dovrà essere determinato con esattezza il numero di copie pirata (entro il 1 settembre 2025). Gli autori interessati dovranno quindi partecipare alla class action. Al termine del processo verrà decisa l’eventuale violazione e la corrispondente somma da pagare. In base ai calcoli di Edward Lee, professore della Santa Clara University School of Law, il risarcimento potrebbe causare il fallimento di Anthropic.