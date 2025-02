Meta apre Facebook Marketplace in UE ai concorrenti

Dopo aver effettuato un test con eBay, Meta ha annunciato che tutte le aziende interessate possono pubblicare inserzioni su Facebook Marketplace. L’azienda di Menlo Park ha avviato un programma specifico in Europa per soddisfare le richieste della Commissione, confermando però l’appello contro la sanzione di quasi 800 milioni di euro.

Costo in base al numero di clic

Al termine dell’indagine avviati a giugno 2021, la Commissione europea ha inflitto una sanzione di 797,72 milioni di euro a Meta per aver ostacolato la concorrenza attraverso lo stretto legame tra Facebook e Facebook Marketplace. L’azienda ha abusato della sua posizione dominante nel mercato dei social network per ottenere vantaggi anche nel mercato del display advertising. La Commissione ha inoltre ordinato di interrompere le due pratiche anticoncorrenziali.

Meta ha comunicato che presenterà appello contro la decisione, ma nel frattempo ha annunciato una novità per rispettare la richiesta. Dopo il test effettuato con eBay in tre paesi (Stati Uniti, Germania e Francia), l’azienda californiana ha avviato il Facebook Marketplace Partner Program. Come scritto sul blog ufficiale, i concorrenti potranno pubblicare annunci su Facebook Marketplace, sfruttando così un altro canale di distribuzione e ovviamente gli oltre 3 miliardi di utenti che possono accedere al marketplace.

Sul sito dedicato sono indicati i requisiti di idoneità e tecnici per partecipare al programma e pubblicare/aggiornare le inserzioni. Le transazioni verranno completate sul sito del venditore. Per un periodo limitato non verrà addebitata nessuna commissione. Successivamente i concorrenti di Meta dovranno pagare un costo ogni volta che un utente clicca sul pulsante nella pagina del prodotto che reindirizza al sito esterno.

Un portavoce ha dichiarato che la Commissione europea valuterà se questa novità rispetta la decisione di metà novembre 2024.