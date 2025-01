Le inserzioni di eBay arrivano su Facebook Marketplace

A metà novembre, la Commissione europea ha inflitto a Meta una sanzione da quasi 800 milioni di dollari per le politiche anticoncorrenziali attuate mediante Facebook Marketplace, la sezione del social network attraverso cui gli utenti possono mettere in vendita e acquistare articoli di ogni tipo. Oggi, il gruppo guidato da Mark Zuckerberg annuncia una novità conseguente all’azione di Bruxelles: l’integrazione delle inserzioni provenienti da eBay.

Meta integra eBay in Facebook Marketplace

Si tratta di un test, avviato inizialmente nei territori di Germania, Francia e Stati Uniti. Con tutta probabilità, i feedback raccolti serviranno per calibrare in modo ottimale un’estensione ad altri paesi. Al momento non sono state comunicate le tempistiche di un eventuale rollout su larga scala.

Nell’occasione, Meta ha aggiornato un post sul proprio blog ufficiale pubblicato in origine a novembre, ribadendo il proprio disaccordo con la decisione presa dalla Commissione europea e l’intenzione di ricorrere in appello, ma confermando al tempo stesso di essere al lavoro per offrire una soluzione alle problematiche emerse, partendo con l’integrazione di eBay nel Facebook Marketplace.

Questo potrebbe essere vantaggioso per le persone che utilizzano entrambe le piattaforme. I venditori di eBay otterranno visibilità presso il pubblico di Facebook e chi visita Marketplace sarà in grado di scoprire una gamma più ampia di inserzioni dalla community di eBay.

Oltre a rimanere sintonizzati per capire se l’iniziativa verrà estesa a nuovi territori, sarà interessante capire se arriverà a interessare altri e-commerce. Molte realtà potrebbero infatti essere invogliate a mostrare le loro inserzioni sulla piattaforma di Meta, ampliando la portata della loro offerta e attirando il traffico che solo un social network dalla portata mondiale come Facebook può garantire.

Nel frattempo, eBay ha pubblicato un documento rivolto ai suoi venditori, in cui spiega nel dettaglio come approfittare fin da subito dell’opportunità (in sintesi, non servono azioni aggiuntive), raggiungendo nuovi potenziali acquirenti attraverso Marketplace.